고양시, 세외수입 체납액 149억 정리 착수…체납자 5229명에 안내문 발송

경기 고양특례시(시장 이동환)는 세외수입 체납액의 성실 납부를 유도하고 공정한 납세문화를 확립하기 위해 17일 체납안내문을 일괄 발송한다고 밝혔다.

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 안내문은 과년도 세외수입 부과분 중 납부가 이뤄지지 않은 체납자 5229명에게 발송되며, 총 체납액은 149억원이다.

납기일인 12월 1일까지 납부할 수 있도록 자진 납부를 유도하고, 납부 편의 향상을 위해 ▲가상계좌 ▲신용카드 ▲위택스 전자납부번호 ▲ARS 등 다양한 납부 수단을 함께 안내한다.

시는 이번 조치를 통해 세외수입 체납액을 적극적으로 정리함으로써 세입 기반을 강화하고 시 재정의 건전한 운영을 도모할 계획이다.

또한 납기 이후에도 납부가 이뤄지지 않을 경우, 자동차·부동산 압류, 직장급여·매출채권 압류 등 강력한 체납처분 절차를 신속히 추진해 조세 정의 실현에 나설 방침이다.

시 관계자는 "이번 안내문 발송은 세외수입의 체납을 미처 확인하지 못했거나 납부를 잊고 계셨던 시민들이 가산금 증가나 재산압류와 같은 불이익을 받기 전에 자진 납부할 수 있도록 기회를 제공하는 것"이라며 "세외수입 체납 해소를 통해 건전한 재정 질서 확립에 최선을 다하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



