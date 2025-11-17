본문 바로가기
환율 급등에 수입 물가 9개월 만에 최대폭 상승 [3분 브리프]

입력2025.11.17 08:00

[한 눈에 읽기]
①환율 폭등에 수입 물가 상승률 2.0% 육박…인플레 우려 재점화
②"달러 가치 상승, 달러 부채 많은 국가일수록 수출량 급감"
③'배당소득 분리과세 완화' 소식에…불붙는 고배당 ETF

MARKET INDEX : Year to date
환율 급등에 수입 물가 9개월 만에 최대폭 상승 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 반복된 AI 버블론 '분수령'

○투자자들, 내주 엔비디아 실적 '촉각'

○20일 美 9월 고용보고서도 시장 주목

Top3 NEWS
■ 수입물가 상승률, 9개월來 최고치…소비자물가 상승 압력 커지나
○한은 10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
○수입물가 전월比 1.9%↑…넉달째 상승세
○이달 환율·국제유가 동반↑…소비자물가에 부담
■ "달러화 강세, 달러부채 많은 국가 수출 감소로 이어진다"
○2008년 이후 더 강화 추세
○세계무역, 달러 기반 금융구조에 영향받아
○'환율의 금융 경로와 글로벌 무역' 연구
■ 고배당 ETF, 정책 모멘텀 등에 업고 '훨훨'
○7월 정책 기대감 후퇴 이후 부진
○최근 정책 모멘텀 되살아나면서 주가 강세
○변동성 확대 우려에 고배당주로 대응 유리
그래픽 뉴스 : 카카오뱅크 주가 부진에 케이뱅크가 울상인 이유
○케이뱅크, 세 번째 기업공개 추진

○증시 호황이지만 피어그룹인 카카오뱅크 주가 부진이 발목

○가계부채 대책으로 성장성 빨간불도 부담으로 작용

the Chart : "생산적 금융이 좀비기업에 산소호흡기 달아줄 수도"…우려 나오는 이유
○생산적 금융으로 한계기업 구조조정 지연 우려

○한계기업 구조조정 안돼 경제 발전 저해 상황

○"은행 기업대출 신용평가 모델 더 고도화해야"

오늘 핵심 일정

국내

코스닥 그린광학 상장, 확정 공모가 1만6000원

코스닥 미래에셋비전스팩8호 청약, 예정 공모가 2000원


해외

08:50 일본 GDP(QoQ) (3분기)

08:50 일본 GDP물가지수(YoY) (3분기)

09:01 영국Rightmove 주택가격지수 (MoM)

11:30 태국 GDP(YoY) (3분기)

17:00 스위스 GDP(QoQ) (3분기)

19:30 독일 12개월 만기Bubill 국채 입찰

22:30 캐나다 근원 소비자물가지수(MoM) (10월)

22:30 캐나다 해외주식구매(9월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 1℃(5) ｜최고기온 : 5℃(11℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 0%
○미세먼지 오전 보통｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




