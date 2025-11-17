본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

고대 제철 기술 복원 실험 함께 해요

이종길기자

입력2025.11.17 09:00

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

체험 프로그램 25일 개최
단야 체험·복원 실험 참관…선착순 접수

고대 제철 기술 복원 실험 함께 해요
AD
원본보기 아이콘

고대 제철 기술을 직접 체험할 수 있는 프로그램이 마련된다.


국가유산청 국립중원문화유산연구소는 25일 오후 1시부터 충북 충주시 제철 기술 복원실험장에서 고대 제철 기술 복원실험 시민 참여 체험 프로그램을 운영한다고 17일 밝혔다.

참가자는 전문 장인의 지도 아래 직접 쇠를 다루는 단야 체험을 하고, 학예연구사의 해설을 들으며 제철 복원실험을 참관한다. 기존 실험에서 생산한 철 소재의 환두도, 화살 등 철제 무기를 직접 살펴볼 수 있다. 단야는 철을 두드려서 물건을 만드는 과정이다.


신청은 18일 오전 9시부터 중원연구소 누리집과 전화로 선착순 스물다섯 명까지 가능하다.


국립중원문화유산연구소는 2014년부터 고대 생산기술 복원 연구를 위해 제철 복원실험을 진행하고 있다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만든 '괴물 부모' "우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

美·中 도시 다 제쳤다…한국인 몰려간 이곳 '세계 가장 부유한 도시'

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

9조 넘게 팔아치운 외국인에 코스피 석달만에 마이너스

내달 금리 인하 기대 사라진 월가…인플레 우려도 재부상

새로운 이슈 보기