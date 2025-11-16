미리 만나는 크리스마스… 롯데백화점 부산본점 '크리스마스 마켓' 개장

19일부터 도심 속 최대 크리스마스 마켓



50여개 달하는 선물·F＆B·체험 콘텐츠

"올해 크리스마스는 뭘 해야 할까?" 설렘과 기대감이 교차하는 연말.

크리스마스가 성큼 다가오면서 부산에서도 크리스마스 연말 분위기를 물씬 느낄 수 있는 대대적인 크리스마스 마켓이 펼쳐진다.

롯데백화점 부산본점은 오는 11월 19일부터 다음 달 12월 28일까지 지하 1층 시그니처 팝업존에서 '크리스마스 마켓'을 선보인다.

이번 행사는 총 3단계로 기간을 나눠 진행되며, 참여 브랜드만 50여개에 달해 어느 때보다 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 선사할 예정이다.

크리스마스 기념 이색 선물부터 연말 파티용 먹거리, 연말 데이트 체험 콘텐츠까지 한자리에서 즐길 수 있도록 꾸며질 예정이다.

먼저 행사 1단계가 시작되는 11월 19일부터는 '일루아키키', '세븐가드너스', '알레시', '아이큐박스', '더글라스토이', '하리보', '수제맥주＆샴페인' 등 다양한 브랜드가 참여해 크리스마스트리와 인테리어 소품부터 파티용 주류와 디저트 등을 대거 선보인다.

또 연말 데이트의 특별한 추억을 남길 수 있는 'BYTP'의 크리스마스 콘셉트 포토 부스를 부산지역 최초로 운영한다.

이어 12월 5일부터 진행되는 행사 2단계에는 '체로프몽므', '쿠키런X버터샵', '레고', '루이스폴센', '빌레로이앤보흐' '샤르봉봉', '크런틴' 등이 참여해 한정판 캐릭터 굿즈 선물 상품부터 크리스마스 전용 식기류까지 특별 선물 아이템을 다양하게 내놓는다.

끝으로 3단계 행사 시작인 12월 19일부터 28일까지는 '곰돌찡X토끼찡', '병약이', '우더풀라이프', '테라리움' 등 연말 선물 피날레를 장식할 수 있는 인기 브랜드 특집전이 열릴 예정이다.

이번 크리스마스 마켓은 쇼핑 외에도 연말 감성을 극대화하기 위해 캐럴 음악과 다양한 포토존이 어우러지도록 연출을 강화했다.

특히 롯데백화점 부산본점 정문 안에는 'SWEET HOLIDAYS'를 테마로 한 초대형 커튼과 대형 똔뚜 캐릭터가 어우러진 트리숲 포토존이 마련돼 벌써 연말 포토 핫스팟 장소로 인기를 끌고 있다.

12월 14일에는 '핀란드 공식 산타'와 함께하는 크리스마스 이벤트도 진행될 예정이다.

롯데백화점 부산본점 김상우 점장은 "도심 속 최대 규모의 크리스마스 마켓 행사를 마련해 연말연시 분위기를 한껏 더 즐길 수 있도록 했다"며 "평소 접하기 힘들었던 다양한 크리스마스 아이템을 한자리에서 비교 구매할 수 있는 좋은 쇼핑 기회가 될 것으로 생각한다"고 말했다.





