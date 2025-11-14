본문 바로가기
[속보]고양 서울문산고속도로서 8중 추돌사고 발생…5명 부상

이종구기자

입력2025.11.14 20:20

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14일 오후 6시 12분쯤 경기 고양시 덕양구 성사동 서울문산고속도로 고양TG 인근 문산 방면 인근에서 탱크로리와 승용차 등 8중 추돌 사고가 발생했다.

14일 오후 6시12분쯤 경기 고양시 덕양구 성사동 서울문산고속도로 고양TG 인근 문산 방면 인근에서 탱크로리와 승용차 등 8중 추돌 사고가 발생했다. 경기도북부소방재난본부 제공

14일 오후 6시12분쯤 경기 고양시 덕양구 성사동 서울문산고속도로 고양TG 인근 문산 방면 인근에서 탱크로리와 승용차 등 8중 추돌 사고가 발생했다. 경기도북부소방재난본부 제공

이 사고로 50대 승용차 운전자(남성) 1명이 심정지 등의 증상 상태로 발견돼 병원으로 이송됐다. 경추 통증, 다리 통증 등을 호소하는 4명이 경상을 입었다. 부상자들은 즉시 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.


소방 당국은 장비 16대와 인원 49명을 동원해 사고를 수습했으며, 서울소방본부에서도 구급차 2대를 지원 출동했다. 다행히 탱크로리 차량의 기름 누출은 없는 것으로 확인됐다.

경찰은 대형 탱크로리가 앞서가던 승용차를 들이받으면서 차량 총 8대가 연쇄적으로 추돌한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
