파주시, 파주페이 5% 소비지원금 지급…1인당 최대 2만원 혜택

파주시, 연말 소비 활성화…소비지원금 지급

국비 예산 14억원 확보…지역경제 활력 도모

경기 파주시는 오는 17일부터 12월 31일까지 파주페이 사용 결제액의 5%를 소비자에게 돌려주는 소비지원금 지급 행사를 실시한다고 14일 밝혔다.

시는 얼마 전 행정안전부가 지역화폐 발행 실적이 우수한 지자체를 선정해 특별 지원금 명목으로 교부한 국비 14억500만원을 이번 행사에 전액 투입하기로 했다.

파주시는 2025년 한 해 동안 '파주페이 확대 발행'과 '민생회복 생활안정지원금 지급'으로 약 4000억원의 지역화폐를 발행, 소비 진작과 소상공인 매출 증대라는 두 가지 목표를 성공적으로 달성해왔다.

시는 이번 국비 확보를 통해 연말 소비를 더욱 활성화하고, 파주페이가 지역 경제의 든든한 버팀목으로 자리잡을 수 있도록 할 계획이다.

소비지원금 행사는 파주페이 충전금 결제 시 5%를 추가로 돌려주는 방식으로 진행된다.

행사 기간 동안 1인당 최대 2만원까지 소비지원금을 받을 수 있으며, 충전금 기준 40만원 사용 시 최대한도로 받을 수 있다. 지원금은 별도의 신청 없이 결제 시 즉시 지급되며, 지급 내역은 '경기지역화폐' 앱에서 확인할 수 있다. 단, 예산이 14억원으로 한정되어 있어 조기 소진 시 행사 기간보다 일찍 종료될 수 있다.

김경일 파주시장은 "파주를 사랑하는 마음으로 파주페이를 꾸준히 사용해 주신 시민 여러분 덕분에 우수 시군으로 선정되는 쾌거를 이뤘다"며 "확보한 국비를 시민 여러분께 돌려드리는 이번 행사가 연말 지역 상권을 살리는 상생 소비의 마중물이 되기를 바란다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



