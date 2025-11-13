[2026 수능]"국·수·영 모두 '조금 어려웠다'…변별력 문항 출제"(종합)

EBS·입시업계 총평 종합

주요과목 지난해 수능보다 어려워져

2026학년도 대학수학능력시험(수능) 국어·수학·영어영역은 모두 지난해 수능보다 '조금 어려웠다'고 평가됐다. EBS와 입시업계 모두 이번 수능에 변별력을 갖춘 문제들이 고루 출제됐다는 의견을 내놨다.

13일 EBS 현장교사단 총괄을 맡은 윤윤구 한양대사대부고 교사는 "2026학년도 수능의 전체 난도는 작년 수능과 유사한 수준으로 평가했으나 최상위권 변별을 위한 문항들이 전년도 수능에 비해서 다소 어렵게 출제돼 수험생이 느끼는 체감 난이도는 2025학년도 수능과 비교해서 다소 어렵다고 느꼈을 것으로 예상된다"고 말했다.

2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러진 13일 오전 서울 종로구 경복고등학교에 마련된 고사장에서 수험생들이 시험을 준비하고 있다. 251113. 사진공동취재단

윤 교사는 "전반적으로는 전년도 난이도와 전체적으로 유사한데 최상위권과 상위권을 변별하기 위한 문제들이 조금 더 디테일했다"고 설명했다. 지난해 수능은 전 영역에서 킬러 문항을 배제하면서도 변별력을 고루 확보해 쉽지도, 어렵지도 않았다는 평가를 받았다.

EBS 현장교사단은 모두 국어·영어·수학영역이 지난해 수능과 비슷하거나 조금 어려웠다고 말했다. EBS 국어 대표강사인 한병훈 충남 덕산고 교사는 "독서의 난도가 올라갔지만, 문학이나 선택과목의 난도는 낮아졌다"면서 "작년 수능이나 올해 9월 한국교육과정평가원 모의평가 사이에서 작년 수능에 약간 근접하고 유사한 난이도를 전체적으로 보인다"고 말했다.

EBS 수학 대표강사인 심주석 인천 하늘고 교사는 "수학은 전체적으로 작년 수능과 유사하지만, 상위권 변별력을 확보하기 위한 문항도 적절히 출제된 것으로 보인다"고 전했다.

EBS 영어 대표강사인 김예령 대원외고 교사는 "영어는 내용이 지나치게 복잡하고 어려운 지문은 배제하면서도 선택지의 오답 매력도를 전반적으로 높여 변별력을 확보했다"며 "작년 수능보다는 다소 어렵고 9월 모의평가와는 비슷하다고 판단한다"고 했다. 앞선 9월 모의평가에서 영어 1등급(원점수 90점 이상) 비율은 4.50%로, 영어가 절대평가로 바뀐 2018학년도 이래 본수능 기준으로 1등급 비율이 가장 낮았던 재작년(4.71%)보다 낮았다.

입시업체들도 이번 수능이 다소 어려워지면서 충분한 변별력을 확보했다고 평가했다. 임성호 종로학원 대표는 "국어, 수학 모두 변별력 있게 다소 어렵게 출제됐다"며 "지난해 수능과 비슷하거나 다소 어려웠을 것으로 추정되는데 지난해 수준일 경우 상위권 변별력 확보까지 가능한 수준"이라고 평가했다. 이어 "의대 모집인원이 올해 1500여명 줄어들면서 상위권 반수생 유입이 감소했을 것으로 추정된다"며 "응시집단의 학력 수준 자체가 하락하면서 당초 예상을 웃도는 수준의 표준점수 최고점 상승 등이 나타날 수도 있는 상황"이라고 전망했다.

김원중 대성학원 입시전략실장은 "전체적으로 문·이과 통합형 수능 체제에서 충분한 변별력을 확보한 시험으로 평가된다"고 했다. 그러면서 "최근 국어와 수학에서 공통과목은 대체로 무난한 수준으로, 선택과목은 난이도 차가 존재하는 구조였다"며 "그러나 올해 수학 시험에서는 공통과목이 어렵게 출제돼 체감 난이도를 끌어올렸고, 선택과목에서는 확률과 통계가 상대적으로 쉽게, 미적분·기하는 어렵게 출제됐다. 이에 따라 선택과목에 따른 표준점수 차이가 다시 커질 전망"이라고 전했다.

이만기 유웨이 교육평가연구소장은 "사회 탐구와 과학 탐구의 난이도에 관계없이 국·영·수 상황으로 볼 때 전과목 총점에서 적당한 변별력을 확보한 것으로 보인다"며 "이렇게 되면 결국 국어, 수학과의 영향력이 커진다고 볼 수 있다"고 설명했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



