본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

조갑제 "한동훈이 번 것을 장동혁이 깎아먹고 있다"

이이슬기자

입력2025.11.13 18:45

시계아이콘01분 08초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대장동 항소포기 규탄대회 "우리가 황교안" 발언 비판

장동혁 국민의힘 대표. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

보수논객 조갑제 조갑제닷컴 대표가 장동혁 국민의힘 대표의 황교안 전 국무총리 옹호 발언을 공개 비판하며 "보수 진영 전체를 해치는 자해적 행위"라고 직격했다.


조 대표는 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 장 대표가 전날 국회 본청 앞에서 열린 규탄대회에서 "전쟁이다. 우리가 황교안이다"라고 외친 장면을 문제 삼았다. 그는 "한동훈 전 국민의힘 대표가 당내 대응을 주도하고 있는 상황에서, 당대표가 불법계엄 및 부정선거 음모론 세력을 감싸고 있다"고 지적하며 "한동훈이 번 것 장동혁이 모두 깎아 먹고 있다"고 했다.

황 전 총리는 지난해 12월 '12·3 비상계엄' 의혹과 관련해 조은석 특별검사팀에 체포된 인물이다. 그는 2023년 말 "종북주사파와 부정선거 세력을 척결해야 한다", "모든 비상조치를 취하라", "우원식 국회의장을 체포하라", "대통령 조치를 방해하는 한동훈 대표도 체포하라"는 글을 연이어 게시해 내란 선동 혐의를 받고 있다.


조 대표는 이러한 혐의로 수사를 받는 황 전 총리를 당대표가 감싸는 상황을 "정치적 판단 능력의 부재"라고 규정했다. 그는 "장동혁은 윤석열 전 대통령을 면회하고 나온 자리에서도 '하나로 뭉쳐 싸우자'고 했다"며 "이는 부정선거 음모론 세력과 공개적으로 연대하겠다는 선언이자, 자유민주공화국의 헌법질서를 상대로 전쟁을 선포한 것과 같다"고 말했다.


이어 "장 대표는 민주당을 공격하는 척하지만 실제로는 보수를 공격하는 내부총질자"라며 "법치·자유를 핵심 가치로 하는 한국 보수 세력을 배신하는 행위"라고 비판 수위를 높였다. 그는 "윤석열 세력이 퍼뜨린 부정선거 정신병 때문에 국민 30%, 보수 50%가 감염됐다"며 "20대와 70대 이상의 음모론 감염률이 비슷해진 현실은 보수 진영 전체의 참사"라고 말했다.

조 대표는 특히 '부정선거 음모론'을 보수 내부가 스스로 정리하지 못한 책임을 강조했다. 그는 "이 황당한 음모론을 내부에서 정리하지 못해 결국 보수 전체를 외부의 조롱과 공격에 노출시켰다"며 "부정선거 음모론은 언론 자유로 보호해야 할 의견이 아니라, 공산주의 선동과 동일하게 법으로 다스려야 하는 거짓 선동"이라고 했다.


전날 MBN '뉴스와이드'에 출연한 조 대표는 장 대표의 황 전 총리 옹호를 두고 "결국 불법계엄을 계속 옹호하고 부정선거 음모론에 편승하겠다는 발언"이라며 "정당 해산을 요구하는 주장과 다를 바 없다"고 말했다.


조 대표는 "장동혁 대표의 판단은 보수 진영의 신뢰를 무너뜨리고 자유민주주의의 기반을 해치는 행위"라며 "음모론과 결별하지 않는 한 보수는 스스로 무너질 것"이라고 했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

3조 전기료 폭탄에 '비상'…"수천억 원씩 감내, 결국 韓제조업 죽이기" 아우성 3조 전기료 폭탄에 '비상'…"수천억 원씩 감내, 결... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

넘치는 관광객에 몸살 난 日…'출국세 폭탄' 예고

세계유산, 런던 '유지' 리버풀 '취소'…종묘는?

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

1~9월 나라살림 적자 102.4조 역대 두 번째

새로운 이슈 보기