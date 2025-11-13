가평군, 폭설 대비 “골든타임 대응태세 완비”

유관기관 협업체계 점검

폭설대응 장비 기능훈련 실시

경기 가평군은 지난 12일 협업부서와 가평소방서, 수도기계화보병사단, 제66보병사단, 가평군 자율방재단 등의 관계자 30여 명이 참석한 가운데 폭설 대응을 위한 장비 기능훈련을 실시했다. 가평배수펌프장 내 유수지에서 실시한 이번 훈련은 재난 발생 시 실질적인 현장 대응 역량을 강화하기 위한 취지로 마련됐다.

가평군이 지난 12일 협업부서와 가평소방서, 수도기계화보병사단, 제66보병사단, 가평군 자율방재단 등의 관계자 30여 명이 참석한 가운데 폭설 대응을 위한 장비 기능훈련을 실시하고 있다. 가평군 제공

이날 훈련에는 덤프트럭, 백호우, 트랙터, 제설차, 보행제설기 등 총 9대의 장비가 투입돼 실제 폭설 상황을 방불케 하는 현장 모의훈련이 진행됐다.

참가자들은 제설장비 운용 절차와 장비 간 협조체계를 점검하며, 현장 투입 시 문제점을 실시간으로 확인하고 개선방안을 논의했다. 특히 차량 진입이 어려운 인도와 이면도로 등 취약 지역에는 자율방재단에 보급된 보행용 소형제설기 6대를 활용해 선제적 대응 체계를 강화할 계획이다.

훈련에 참여한 관계자들은 "실제 상황을 가정한 이번 훈련을 통해 폭설 시 대응의 중요성을 다시 체감했다"며 "훈련 과정에서 나타난 미비점을 보완해 유관기관 간 협업체계를 한층 강화하겠다"고 말했다.

가평군 관계자는 "겨울철 폭설은 군민 안전과 직결되는 사안"이라며 "이번 훈련을 계기로 재난관리 유관기관 간 유기적인 협력체계를 구축하고, 신속한 제설작업으로 군민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



