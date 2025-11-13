본문 바로가기
무안군, 2026년 유기질비료 지원사업 신청 접수

호남취재본부 정승현기자

입력2025.11.13 17:31

내달 12일까지 읍·면사무소 방문 신청
지속가능 농업 위한 토양개량 지원

무안군청사.

무안군청사.

전남 무안군이 '2026년도 유기질비료 지원사업' 신청을 11일부터 다음 달 12일까지 받는다. 신청은 농지 소재지 읍·면사무소에서 가능하다.


지원 대상은 농업경영체 등록을 완료한 농업인이며, 경작지가 무안군 외 타 지자체에 있는 경우 해당 지자체 읍·면·동에서 신청해야 한다.

지원 품목은 ▲유기질비료 3종(혼합유박·혼합유기질·유기복합비료) ▲부숙 유기질비료 2종(가축분퇴비·퇴비)이다. 지원단가는 유기질비료 20kg 한 포대당 1,600원, 부숙 유기질비료는 등급에 따라 1,300~1,600원, 여기에 관내 업체 생산 제품은 포대당 최대 400원 추가 지원을 받을 수 있다. 단, 부숙 유기질비료는 10a당 2,000kg(100포) 초과 신청이 불가하며, 신청일부터 공급일까지 농업경영체 등록을 유지해야 한다.


군은 접수된 신청서를 바탕으로 내년 초 지원 대상자와 공급 물량을 확정한 뒤, 농협 및 공급업체를 통해 비료를 공급할 계획이다.


최광재 무안군 식량원예과장은 "유기질비료는 지속가능한 농업을 위한 핵심 기반인 건강한 토양을 만드는 데 매우 중요하다"며 "기한 내 신청해 지원 혜택을 받을 수 있도록 많은 농업인의 참여를 바란다"고 말했다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
