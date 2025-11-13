서울 아파트값 상승폭 둔화했지만…한강벨트는 오름폭 확대

한국부동산원, 11월 둘째 주 아파트 가격동향 발표

성동·용산·서초·송파 상승폭 커져…과천·분당도 강세

정부가 서울 전역과 경기 12개 지역을 규제지역으로 묶은 10·15 부동산 대책 시행 한 달이 지났지만, 서울 아파트 가격은 여전히 오름세를 유지하는 것으로 나타났다.

한강벨트 상승 폭 되레 확대

한국부동산원이 13일 발표한 11월 둘째 주(11월10일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 평균 매매 가격은 전주보다 0.17% 올랐다. 상승 폭이 전주(0.19%)보다 0.02%포인트 줄어들긴 했지만, 일부 한강벨트 지역에서는 오름폭이 확대됐다.

성동구(성동구(0.29%→0.37%), 용산구(0.23%→0.31%), 서초구(0.16%→0.20%), 송파구(0.43%→0.47%) 등은 직전 주보다 가격 상승세가 커졌다.

부동산원은 "전반적인 시장 관망세가 이어지며 매수 문의가 감소하고 거래가 한산한 가운데 일부 선호 단지와 재건축 추진 단지에서 상승거래가 체결되며 서울 전체적으로 상승했다"고 설명했다.

경기 비규제지역 일부서 '풍선효과' 지속

경기도에서는 규제지역인 과천(0.44%→0.40%), 분당(0.59%→0.58%)의 상승세가 소폭 둔화했지만 여전히 높은 상승률을 기록했다. 반면 비규제지역인 수원시 권선구(0.21%), 용인시 기흥구(0.30%는 상승 폭이 확대하며 풍선효과가 나타났다.

다만 풍선효과 대표 지역으로 지목된 화성시(0.26%→0.25%)는 직전 주와 상승 폭 차이가 미미했고, 구리시(0.52%→0.33%)는 0.19%포인트 축소됐다.

경기도 전체 상승률은 0.10%로 직전 주 대비 0.01%포인트 낮아졌다. 수도권 전체로는 0.13%에서 0.11%로 상승 폭이 둔화했다.

지방(0.01%)은 직전 주 100주 만에 상승세로 돌아선 뒤 이번 주에도 같은 수준의 오름폭을 유지했다.

전국 아파트 매매가격은 0.06% 올랐다.

전세시장도 상승세 이어가

전국 아파트 전셋값은 0.08% 상승해 직전 주와 동일한 상승률을 기록했다.

서울(0.15%)은 학군지와 역세권 등 선호 단지 위주로 상승했으며, 인천(0.06%→0.08%)과 경기(0.09%→0.10%)는 전세가 상승 폭이 커졌다. 수도권 전체로는 직전 주와 동일한 0.11% 상승률을 보였다.

지방(0.05%→0.04%)은 상승세가 소폭 줄었다. 5대 광역시가 0.06%, 8개 도는 0.01% 올랐다. 세종(0.49%)은 거주 여건이 좋은 단지 중심으로 수요가 증가하며 상대적으로 상승 폭이 컸다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



