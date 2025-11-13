본문 바로가기
조현 외교, G7서 美루비오와 조우…"팩트시트 신속 발표 각별 노력"(종합)

손선희기자

입력2025.11.13 11:40

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주요 7개국(G7) 외교장관 확대회의 참석차 캐나다를 방문 중인 조현 외교부 장관이 현지에서 마코 루비오 미 국무부 장관과 만나 한미 정상회담 합의 내용이 담길 조인트 팩트시트(공동 설명자료)에 대해 협의했다.


조현 외교부 장관이 12일(현지시간) 캐나다에서 마코 루비오 미국 국방부 장관과 대화를 나누고 있다. 외교부

조현 외교부 장관이 12일(현지시간) 캐나다에서 마코 루비오 미국 국방부 장관과 대화를 나누고 있다. 외교부

13일 외교부에 따르면 조 장관은 전날(현지시간) G7 외교장관회의 관련 해양안보 및 에너지 안보 세션 참석을 계기로 루비오 미 국무부 장관을 만났다. 정식 양자 회담은 아니었지만, 한미 양 장관이 서서 대화를 나누는 모습이 포착됐다.

관련해 외교부 당국자는 "조 장관은 공동 설명자료의 신속한 발표를 통해 두 차례의 정상회담에서 한미 양측이 합의한 제반 사항들을 구체화시켜 나갈 수 있도록 루비오 장관의 각별한 노력을 당부했다"고 전했다. 이에 루비오 장관도 '미국 유관부처 등과 적극적으로 소통해 공동 설명자료가 최대한 조속히 발표될 수 있도록 힘을 보태겠다'고 했다고 외교부가 전했다.


지난달 29일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 한미 정상회담 결과를 담은 팩트시트 발표가 2주 넘게 지연되고 있는 상황이다. 미국 정부부처 내에서 이견이 있는 것으로 알려졌으나 상세 내용은 전해지지 않았다.


한편 조 장관은 이번 G7 외교장관회의에 초청국 자격으로 참석하면서 캐나다, 멕시코, EU, 독일 등과 양자 회담을 가졌다. G7 의장국인 캐나다의 아니타 아난드 외교장관과 만나 "한국이 앞으로 캐나다의 파트너로서 차기 잠수함 사업을 비롯해 캐나다 안보·국방 강화 목표 달성에 적극 기여해 나가기를 바란다"고 말했다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

