"마크롱, 내년 G7 정상회의 中시진핑 초청 검토"

'G7 패싱'에 존재감 강화 시도

독일 등 일부 동맹국들과 논의

대중 견제 기조와 충돌 우려도

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 2024년 파리 엘리제궁에서 열린 올림픽 외신기자 리셉션에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 내년 프랑스에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의에 시진핑 중국 국가주석을 초청하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 미·중 패권 경쟁 속에서 'G7 패싱' 현상이 뚜렷해진 가운데 중국을 끌어들여 존재감을 드러내겠다는 의도로 해석된다.

블룸버그통신은 12일(현지시간) 익명 소식통을 인용해 마크롱 대통령이 이런 방안을 독일 등 일부 동맹국들과 논의하고 있다고 전했다. 독일도 이에 대해 전반적으로 긍정적인 입장인 것으로 전해졌다.

소식통들은 마크롱 대통령이 다음 달 중국 방문을 검토하는 가운데 이런 논의가 이뤄졌다고 말했다. 다만 현재로서는 시진핑 주석이 프랑스 측의 제안을 수락할지는 불확실한 상황이며 다른 G7 회원국들의 입장도 불분명하다.

프랑스 정부 관계자는 이와 관련, "글로벌 불균형을 해결하는 데 기여할 의지가 있는 주요 신흥국들과 협력하기를 원한다"며 시 주석 초청 여부에 대한 즉답을 피했다.

G7 의장국이 정상회의에 타국 정상들을 초대하는 것은 특별한 일은 아니지만, 이는 통상적으로 호주 등 민주주의 동맹국을 위한 자리로 여겨졌다.

이 같은 구상이 나온 배경에는 미·중 경쟁 속에서 유럽 국가들이 주축인 G7의 국제적 영향력이 떨어지고 있다는 위기감이 있는 것으로 관측된다.

최근 프랑스 연금개혁 추진 과정에서 정치적 위기에 직면한 마크롱 대통령이 개인적인 동기도 작용한 것으로 보인다. 마크롱 대통령의 마지막 임기는 2027년 종료된다.

다만, G7의 주요 의제가 중국 견제와 공급망 보호, 러시아 지원 문제인 만큼 중국의 정상회의 참석 시 긴장이 고조될 것으로 전망된다. 실제로 G7 외교장관은 이날 캐나다 온타리오주 나이아가라 지역에서 회동한 후 공동성명을 내고 "중국은 러시아에 무기와 이중용도(Dual-use) 부품을 제공하고 있다"며 '전쟁 조력자'로 나선 것을 공개적으로 규탄했다. 북한과 이란에도 러시아에 대한 군사 지원 제공을 멈출 것을 촉구했다.

블룸버그통신은 "G7은 무의미한 존재가 되고 미국은 이달 G20을 외면했다"면서 "마크롱 대통령은 유럽의 영향력이 크면서도 도널드 트럼프 미국 대통령이 만날 의향이 있는 참가국은 부족한 이 비공식적인 모임(G7)을 본인이 재정의할 수 있다는 데 베팅하고 있다"고 짚었다.





