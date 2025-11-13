軍, 17~21일 2025 호국훈련 실시

우리 군(軍)이 오는 17일부터 '2025 호국훈련'을 실시한다.

합동참모본부는 우리 군이 오는 17~21일 합동작전 수행 능력 향상과 군사대비태세 확립을 위해 2025 호국훈련을 실시한다고 13일 밝혔다. 호국훈련은 매년 연례적으로 실시하는 방어적 성격의 훈련이다.

우리 군은 이번 호국훈련에서 지·해·공의 다양한 영역에서 합동전력을 통합 운용함으로써 합동성과 실전성을 강화하고, 주한미군 전력도 일부 참가해 연합작전에 대한 상호 운용성을 향상시킨단 계획이다.

합참은 "이번 훈련은 최근 전쟁 양상과 현실적인 위협을 고려해 실제 대항군 운용과 쌍방훈련 등의 실전적인 실병기동훈련을 실시함으로써 전·평시 임무 수행 능력을 향상하고 확고한 대비 태세를 확립할 것"이라고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>