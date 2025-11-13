본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

공터에 '버려진' 베트남 소스병… 케타민 밀반입 마약사범 무더기 검거

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.13 09:36

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산경찰, 40명 검거 7명 구속

베트남에서 케타민을 소스병에 숨겨 국내로 들여온 뒤 텔레그램을 통해 유통한 일당이 경찰에 붙잡혔다.


부산경찰청은 베트남에서 향신료 소스병에 케타민을 은닉해 국제특송으로 밀반입한 뒤 이를 판매·투약한 피의자 등 40명을 검거하고 이 중 7명을 구속했다고 13일 밝혔다.

경찰에 따르면 밀반입책은 30대 외국인 남성으로 케타민 약 2㎏을 베트남에서 들여와 국내 공터에 묻어두고 판매책들이 직접 수거해 가는 방식으로 유통했다. 경찰은 검거 과정에서 케타민 1041g을 압수했다.

경찰이 수거한 필로폰. 부산경찰청

경찰이 수거한 필로폰. 부산경찰청

AD
원본보기 아이콘
마약류를 은닉한 공터. 부산경찰청

마약류를 은닉한 공터. 부산경찰청

원본보기 아이콘

판매책 8명은 텔레그램에 비공개 판매채널과 후기방을 운영하며 투약자로 인증된 구매자에게 가상자산으로 대금을 받은 뒤 아파트 단자함, 화단, 비상구 등 은닉 장소를 알려주는 '던지기' 수법으로 거래한 것으로 드러났다. 이들을 검거하는 과정에서 필로폰 34g, 액상대마 24㎖가 추가로 압수됐다.


이들은 전국 870여곳에 필로폰 500g, 케타민 200g, 액상대마 70여개를 숨겨 판매하면서 약 3억2000만원의 범죄수익을 챙긴 것으로 조사됐다. 경찰은 나머지 유통망에 대해서도 수사를 이어가고 있다.


경찰은 또 구매·투약자 31명도 검거했다. 이들은 20대부터 60대까지 다양하며 무직자·회사원·유흥업 종사자 등이 포함돼 있다. 초범은 7명으로 확인됐다.

부산경찰청 마약범죄수사대는 마약류 밀반입과 온라인 비대면 유통 등 신종 수법에 대한 단속을 강화할 계획이다.


경찰 관계자는 "마약범죄는 개인 문제를 넘어 사회 전체를 병들게 한다"며 "점조직화된 유통망을 근절하기 위해 시민의 적극적인 제보가 필요하다"고 말했다.

검거한 유통업자로부터 압수한 마약류. 부산경찰청

검거한 유통업자로부터 압수한 마약류. 부산경찰청

원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"신축 너무 비싸" 서울 집값, 20년 넘은구축과 10년 내 준신축이 이끌었다

'곧 출범' 예산처, 1급 3명...기획역량 힘주기

새로운 이슈 보기