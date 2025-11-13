공영홈쇼핑, 김장철 맞아 '김장 특집전' 진행

3주간 매 주말마다 김치 소개

'수산대전 김장철 할인'도 진행

공영홈쇼핑이 김장철을 맞아 중소기업 상품과 농축산물의 소비 촉진을 위해 '김장 특집전'을 진행한다고 13일 밝혔다.

공영홈쇼핑은 오는 15일부터 3주간 주말마다 김장 레시피로 만든 포장김치를 준비했다. 15일과 23일에는 흑산도 조기를 넣어 감칠맛을 더한 '도미솔 김치'를 만나볼 수 있다. 김장 포기김치 6㎏과 천수무 김치 3.5㎏, 쪽파 갓김치 2㎏, 동치미 2㎏ 등 총 13.5㎏ 구성을 5만9900원에 선보인다.

16일과 22일에는 배추 사이사이에 무를 넣어 만든 '박막례 김치'를 소개한다. 김장김치 7㎏, 총각김치 2㎏, 갓김치 1㎏, 나박김치 1㎏ 등 총 11㎏ 구성을 4만9900원에 판매한다.

오는 17일부터 30일까지는 공영홈쇼핑 온라인 몰에서 '수산대전 김장철 할인' 행사도 열린다. 해양수산부와 공동으로 수산물 물가 부담을 낮추기 위해 기획했다. 새우젓, 명태 등 김장에 필요한 수산물을 구입하는 고객에게 20% 할인 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 공영홈쇼핑 온라인 몰과 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 내려받을 수 있다. 고객당 매주 1장씩 발급되며, 최대 1만원까지 할인된다.

공영홈쇼핑 관계자는 "김장철 소비자의 부담을 덜 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며 "우리 농산물로 정성껏 담은 김장 김치와 함께 든든한 겨울 나길 바란다"고 말했다.





