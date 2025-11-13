본문 바로가기
KCC, '컴플라이언스 데이' 개최…공정거래 준법의식 강화

이성민기자

입력2025.11.13 08:37

임직원 참여형 행사 개최
실천리더 중심의 현장형 CP 활동

KCC는 공정거래 관련 준법의식을 강화하고 이를 실천하기 위해 임직원 참여형 '컴플라이언스 데이(Compliance Day)' 행사를 가졌다고 13일 밝혔다.


이번 행사는 공정거래 자율준수 실천리더를 중심으로 구성원이 능동적으로 참여하는 실천형 CP(컴플라이언스 프로그램) 문화를 정착시키기 위해 마련됐다. KCC는 지난 상반기에 최고경영자(CEO) 주관으로 컴플라이언스 데이 행사를 열고 전사의 모든 팀장을 실천리더로 임명한 바 있다.

KCC 임직원들이 ‘컴플라이언스 데이’ 행사에서 업무 내 공정거래 리스크를 점검하고 개선방안을 공유하고 있다. KCC

KCC 임직원들이 '컴플라이언스 데이' 행사에서 업무 내 공정거래 리스크를 점검하고 개선방안을 공유하고 있다. KCC

실천리더들은 각 팀의 업무 특성에 맞춰 공정거래 자율준수편람과 주요 업무 가이드를 기반으로 교육을 실시했다. 팀원들은 업무 중 발생할 수 있는 공정거래 리스크를 점검하고 개선방안을 도출하는 한편, 실제 사례를 공유하며 준법의식을 높일 수 있는 방안을 논의했다.

표준계약 검토나 내부거래 심의 등 사전업무협의제도와 사이버신문고 등 내부신고제도를 공유함으로써 리스크 사전예방 체계도 강화했다.


KCC는 이번 컴플라이언스 데이 행사를 통해 팀 간 소통과 협력 증진, 업무 투명성 강화, 리스크 조기 발견 및 대응 체계 점검 등 조직문화 전반의 긍정적 변화를 이끌어 낼 것으로 기대하고 있다. 향후 팀 단위의 전사 구성원이 지속적으로 참여하는 행사를 진행함으로써, 준법의식을 강화해 나간다는 방침이다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
