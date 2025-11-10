10월 '트렌드 코리아 2026' 최다 판매...노벨 문학상 특수 작년보다 시들

통전망 10월 화제의 책 200선 발표

노벨상 특수는 지난해보다 시들

"난해한 내용 한계, 전년 대비 매출 감소"



한국출판문화산업진흥원은 출판유통통합전산망을 통해 10월 '화제의 책 200선'을 발표했다. 교보문고, 예스24, 알라딘, 영풍문고를 비롯해 전국 357개 지역 서점에서 제공한 판매 데이터를 집계한 결과 10월 한 달간, '트렌드 코리아 2026'이 가장 많이 판매된 것으로 나타났다. 그 뒤로 구병모 신간 '절창'과 '흔한남매 20', 2025 노벨문학상 수상 작가 크러스너호르커이 라슬로의 '사탄탱고'가 줄을 이었다. 작가의 또다른 대표작 '저항의 멜랑콜리'도 59위에 올랐다.

10월 전체 도서 매출액은 1249억원으로 전월(1509억원) 대비 약 17.2% 줄었으며, 한강 작가 노벨상 수상으로 매출이 늘었던 지난해 같은 달(1577억원)에 비해서는 약 20.8% 감소했다. 출판전산망 관계자는 "긴 명절 연휴로 전월 대비 매출이 크게 줄어든 것으로 보인다"며 "노벨문학상 수상 작가의 작품 판매가 일부 늘었으나, 작품의 난해한 내용과 번역서의 한계로 전년 대비 매출은 감소했다"고 설명했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



