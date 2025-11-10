'휴대전화 분실신고해 보험금 타고 공기계는 밀수출'…60명 검거

전남경찰, 총책 등 7명 구속

허위로 휴대전화 분실신고 후 보험금을 타내거나 공기계를 해외 조직에 밀수출한 일당이 무더기로 경찰에 붙잡혔다.

전남경찰청 형사기동대는 10일 보험사기방지특별법 위반 등 혐의로 보험사기단 60명을 검거해 이 중 총책 A(42) 씨 등 7명을 구속했다.

이들은 2024년 11월부터 지난 6월까지 허위로 스마트폰 2,400여대를 분실 신고해 보험금 46억원을 타내고, 분실 처리된 스마트폰을 해외로 밀수출해 37억여원을 받아 챙긴 혐의를 받는다.

이들은 서울, 인천, 광주 등 전국 각지 통신사 대리점과 대부업체를 운영하며 휴대전화 소액 대출 광고로 휴대전화 명의자들을 모은 것으로 드러났다. 이들은 모집된 명의로 다수의 스마트폰을 개통해 허위로 분실신고 한 후 보험금을 탄 것으로 파악됐다.

분실 신고된 스마트폰 기계는 해외 범죄 조직을 넘어갔는데, 이 스마트폰들은 보이스피싱, 마약 유통·투자 리딩방 등 각종 범죄에 활용된 것으로 조사됐다.

경찰은 수사 과정에서 시가 4억원 상당의 장물 휴대전화 256대를 압수하고 피의자들이 소유한 28억2,000만원 상당의 재산을 추징·보전 조치했다.

경찰 관계자는 "소액 현금을 받으려고 휴대전화 명의를 다른 사람에게 넘기면 그 행위만으로도 이미 불법이 될 수 있다"고 설명했다.





