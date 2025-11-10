2025 서울디자인페스티벌, 12~16일 코엑스서 개최

올해 주제는 '길찾기'

디자인 문화 콘텐츠 전시 '2025 서울디자인페스티벌'이 오는 12~16일 서울 강남구 삼성동 코엑스 C홀에서 열린다.

디자인하우스가 주최하고, 월간 '디자인'이 주관하는 행사로, 2002년부터 3200여개 브랜드, 5600여명의 디자이너, 141만여명의 관람객

이 참여했다.

올해 주제는 '길찾기(Wayfinding)'다. 디자인 산업의 미래 변화를 반영한 다섯 가지 카테고리를 새롭게 선보인다. ▲기술, 지속가능성, 실험정신을 기반으로 한 3D·AI·친환경 솔루션·스마트 오브제·ESG 디자인의 '뉴 아틀리에(New Atelier)' ▲감성과 수공예, 재료를 중심으로 한 가구·세라믹·패브릭·오브제 '디자인&크래프트 무브먼트' ▲철학·세계관·아이덴티티를 드러내는 브랜딩·캠페인·스토리텔링 콘텐츠 '브랜드 유니버스' ▲이미지와 시각언어의 표현을 담은 2D 일러스트·타이포그래피·굿즈·캐릭터 '포스터 컬처' ▲디자이너의 창작·유통·성장을 지원하는 서포트형 콘텐츠 '디자인 엔진'으로 구성된다.

기획자, 디자이너, 아카이브 연구원 등으로 구성된 크리에이티브 그룹 '레벨나인(Reble9)'이 이번 전시의 아트 디렉터를 맡았다. 디자인 산업의 변화를 마주하는 태도에 집중해 행사의 취지를 전시 공간에 녹여낸다. 수천 개의 섬을 돌아다니며 자신만의 향법을 터득한 폴리네시아인처럼 각자의 방식으로 각자의 디자인을 찾는 디자이너의 모습을 전시장 곳곳에서 만나볼 수 있다.

특별존 '디자인스페셜리스트'에서는 ▲포스트스탠다즈 ▲서정화 ▲논스페이스 ▲라보토리 ▲니즈디자인랩등 월간 '디자인'이 선정한 20팀의 전시가 준비돼있다. 이 외에도 신진 디자이너들을 발굴해 브랭딩할 수 있도록 지원하는 글로벌 디자이너 육성 플랫폼 '영 디자이너 프로모션'을 통해 각종 네트워킹 행사 및 디자인 멘토, 오픈 스튜디오, '디자인' 기획 기사 지원, 컨퍼런스 온라인 강좌 무료 수강 등의 특전이 주어진다. 스튜디오 서정화의 서정화 디자이너, 디자인스튜디오 모스그래픽 석윤이 대표, BKID Founder 송봉규 디자인 디렉터, 월간 '디자인' 최명환 편집장이 멘토로 영 디자이너들의 교류와 성장을 지원한다.

국내외 연사가 글로벌 인사이트를 공유하는 '디자인코리아 X 서울디자인페스티벌 국제 컨퍼런스'가 오는 13일 4층 401호 그랜드컨퍼런스룸에서 열리며, 디자인 산업 전반과 업계의 비결을 발견해 기회를 탐색하는 시간이 마련된다.

부대행사로는 참가 브랜드 대상으로 국내외 바이어를 초청해 1:1 비즈니스 미팅 기회를 제공하는 '비즈매칭 상담회'를 통해 사업 확장, 네트워킹을 활발히 한다.

서울의 여러 디자인 공간을 소개하는 행사인 '2025 SEOUL DESIGN SPOT'은 서울디자인페스티벌의 장외 전시 형태의 디자인 컬처 콘텐츠다. 서울디자인위크와 서울디자인페스티벌이 협력해 선보이는 특별 프로젝트로, 디자이너들이 직접 추천한 영감의 장소와 트렌드를 이끄는 SPOT들을 만나볼 수 있다. 서울 곳곳에 숨겨진 디자인의 순간을 발견할 수 있으며, 특히 올해는 위치 기반 팝업·공간 탐색 플랫폼 heyPOP과 함께 더 다채로운 경험을 제안한다. 10월 서울디자인위크에서 처음 공개돼 11월 서울디자인페스티벌까지 이어지는 SEOUL DESIGN SPOT을 따라 걸으며, 디자이너의 시선으로 서울을 새롭게 경험할 수 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



