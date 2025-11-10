박범인 금산군수 "오는 13일 수능 수험생들 불편함 없도록 지원"

대학수학능력시험 지원 종합 대책 지시

박범인 금산군수가 10일 군청 상황실에서 열린 간부회의에서 "오는 13일 대학수학능력시험이 진행된다"며 "관련 부서에서는 지원 종합 대책을 세워달라"고 지시했다.

그러면서 "군청 직원 중에도 자녀가 시험을 보는 경우가 있다"며 "학생과 수험생들이 불편함 없이 실력을 발휘할 수 있도록 각별히 신경 써달라"고 강조했다.

이어, 동절기 대비와 관련해 "기온이 급격하게 떨어지고 있다"며 "사고 예방을 위해 공공시설 안전 점검에 나서달라"고 말했다.

또한 "낙엽이 쌓이지 않도록 수거하고 쓰레기 무단투기 등에 관한 관리 대책도 수립해 달라"고 덧붙였다.

이 외에도 비호산 등산로 점검, 중소기업 생산제품 안내 책자 배포 등에도 나설 것을 당부했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



