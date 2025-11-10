본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

경찰청, 캄보디아와 ‘코리아 전담반’ 설치…“24시간 신고 대응”

임춘한기자

입력2025.11.10 17:00

시계아이콘00분 34초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신속한 피해자 구조 및 수사공조

경찰청은 10일 캄보디아 경찰청과 '코리아 전담반'을 설치했다고 밝혔다.


경찰청, 캄보디아와 ‘코리아 전담반’ 설치…“24시간 신고 대응”
AD
원본보기 아이콘

이번 양해각서(MOU) 체결은 우리 국민 피해가 집중된 온라인 스캠 범죄 단지에 대한 현장 대응력 강화와 정보공유 등 실질적 협력체계를 제도화한 것이다. 코리아 전담반은 한국과 캄보디아 경찰관들이 함께 근무하는 24시간 대응 기구로, 한국인 관련 사건의 신고 접수부터 피해자 구조·수사·피의자 송환까지의 전 과정을 신속히 처리한다.

유재성 경찰청장 직무대행은 조현 외교부 장관과 함께 써 소카 캄보디아 부총리 겸 내무부 장관을 만나 초국경범죄 근절을 위한 범정부 공조 체계 구축 및 법·제도 정비 방안을 논의했다. 또한 프놈펜 인근 스캠단지를 둘러보고, 현장 공조 체계 구축 및 피해자 보호 방안을 점검했다.


경찰청은 향후 코리아 전담반 운영을 태국·베트남·라오스 등 주변 아세안 국가와 공유해 '범죄 예방→피의자 검거 및 송환→피해 회복'으로 이어지는 완결형 국제공조 모델로 발전시킬 계획이다.


유 직무대행은 "코리아 전담반이 양국 경찰 간 신뢰와 협력의 상징이자, 양국 국민이 체감하는 안전 보호의 실질적 전초기지가 되길 기대한다"며 "전문 수사관 파견과 기술·장비 지원을 통해 코리아 전담반이 더욱 효과적으로 활동할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

"향수자극" vs "시대역행"…35만 찾은 라면축제 때아닌 '마이콜' 논란

프라다·티파니 옆에 라부부 매장 실화?…中서 최고 대접 받는 진짜 이유

시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

경찰, 캄보디아 한국인 실종 541건 접수…안전 여부 지속 확인 중

새로운 이슈 보기