본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

동아오츠카, 수능철 '데자와' 매출 20%↑…3년 연속 증가세

임혜선기자

입력2025.11.10 09:13

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

데자와, 어린 찻잎을 사용한 홍차 추출 밀크티

동아오츠카는 밀크티 브랜드 '데자와'의 최근 3년간 수능철(9~11월) 매출이 6~8월보다 20% 증가했다고 10일 밝혔다.


'데자와'는 TEA(티)와 JAVA(자바)의 합성어로, 인도네시아 자바섬의 어린 찻잎을 사용한 홍차 추출 밀크티다. 1997년 240㎖ 캔 제품으로 처음 출시된 이후 2017년 500㎖ 페트형 제품이 추가됐다. 홍차 추출액 30%를 함유해 풍미를 살렸으며, 적당한 단맛으로 부드럽게 즐길 수 있는 점이 특징이다. 240㎖ 한 캔에는 카페인 55㎎이 들어 있다.

동아오츠카 '데자와'. 동아오츠카 제공.

동아오츠카 '데자와'. 동아오츠카 제공.

AD
원본보기 아이콘

동아오츠카 관계자는 "2022년부터 2024년까지 최근 3년간 수능철 평균 매출이 비수기 대비 약 20% 높았고, 최고 매출 월과 최저 매출 월 간 격차는 3년 연속 40% 이상이었다"고 설명했다. 이어 "서울대에 설치된 데자와 전용 자판기 이용자 인터뷰에서도 '공복에도 부담이 적고, 아메리카노보다 카페인 함량이 낮아 밤샘 공부에도 적합하다'는 평가가 많았다"고 덧붙였다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미 절반 "평균 931만원 손실" 역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

커피, 심장에 나쁜 줄 알았는데…"오히려 심방세동 위험 낮춰" 美 연구결과

'불장' 이라더니 개미 절반 "평균 931만원 손실"…60대 이상은 1400만원 육박

낮술 즐기는 한국인 특히 조심…'이 나라'서 자칫하단 45만원 벌금 폭탄

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

스마트폰 '먹통' 만들고 데이터까지 삭제…北 배후 해킹, '파괴' 단계로 진화

새로운 이슈 보기