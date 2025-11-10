본문 바로가기
원·달러 환율 0.1원 오른 1457.0원 개장

김유리기자

입력2025.11.10 09:01

10일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.1원 오른 1457.0원에 개장했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

