10일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.1원 오른 1457.0원에 개장했다.
원·달러 환율 0.1원 오른 1457.0원 개장
2025년 11월 10일(월)
10일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.1원 오른 1457.0원에 개장했다.
