현대百, 비클린 스페셜 위크…'힐란드·레이비' 등 최대 40%↓

피부·두피 진단, 경품 행사 등 다채로운 이벤트

현대백화점은 오는 19일까지 더현대 서울, 판교점을 비롯한 전국 비클린 매장에서 '비클린 스페셜 위크'를 진행한다고 10일 밝혔다.

비클린은 자연 유래 성분이 함유되어 있거나 동물실험을 진행하지 않고 재활용 가능한 친환경 패키지를 사용하는 등 지속가능성을 갖춘 상품만을 엄선해 선보이는 인디뷰티 편집숍이다. 2021년 더현대 서울에 1호 매장을 론칭한 이후 판교점과 목동점에 2·3호점을 추가로 매장을 열었다.

지난해 4월에는 중동점 1층에 향수·디퓨저 특화 매장 '비클린 에센셜'을 첫선을 보이고, 지난 9월 현대프리미엄아울렛 스페이스원 1층에 아울렛 1호 매장을 오픈하는 등 브랜딩을 지속 확장해 나가고 있다.

이번 행사에는 국내 스킨케어 브랜드 '오브먼트', '레이비', '힐란드' 등 총 7개 브랜드가 참여해 바디로션, 헤어오일, 앰플 등 스킨케어·헤어 제품을 최초 판매가 대비 최대 10~40% 할인된 가격에 선보인다.

우선 더현대 서울은 오는 13일부터 19일까지 국내 라이프스타일 브랜드 '오브먼트'의 세럼·미스트 등 오브먼트의 인기 제품을 최대 40% 할인해 판매한다. 판교점은 오는 12일까지 스킨케어 전문 브랜드 '레이비' 전 제품을 최대 25% 할인 판매한다.

목동점에서는 오는 12일까지 방문 고객을 대상으로 1대 1 피부 및 두피 진단 서비스를 제공하며, 헤어·바디 전문 브랜드 '힐란드' 제품 구매 고객 대상으로 100% 당첨 룰렛 경품 이벤트를 진행한다.

현대백화점 관계자는 "겨울철을 앞두고 피부·헤어 보습 제품을 찾는 고객 수요가 늘고 있다"며 "앞으로도 비클린 매장을 방문하는 고객들을 위해 계절과 날씨를 고려한 다채로운 할인 행사와 이색 이벤트를 선보일 것"이라고 말했다.





