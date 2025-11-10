'아이온2' '칠대죄: 오리진' 등 K-게임 기대작 쏟아진다

'지스타 2025' 13~16일 부산 개최

엔씨·넷마블·웹젠·네오위즈 등 참가

해외 게임사·연사에 즐길거리 '풍성'

국내 최대 게임쇼 '지스타 2025' 개최가 사흘 앞으로 다가온 가운데 엔씨소프트, 넷마블을 비롯해 블리자드, 세가 아틀라스 등 국내외 게임사가 대거 출동한다.

10일 게임업계에 따르면 올해 지스타는 전 세계 44개국, 1273개 기업이 참가해 3269개 부스를 마련한다. 어느 때보다 많은 해외 게임사가 자리할 뿐만 아니라 인디 쇼케이스, 게임 코스프레 어워즈 등 다양한 콘텐츠가 관람객들의 기대를 충족시킬 전망이다.

처음 지스타 메인 스폰서를 맡은 엔씨소프트는 단독으로 300개 부스를 차린다. 주요 출품작은 '아이온2', '신더시티' 등이다. 특히 '아이온2'는 2008년 출시한 대표 지식재산권(IP) '아이온'을 계승해 재도약을 이끌 수 있을지 관심이 쏠린다. 출시일은 오는 19일이다.

엔비디아와의 그래픽처리장치(GPU) 협력도 눈에 띈다. 엔씨소프트는 이번 지스타에서 시연에 쓰이는 모든 PC에 엔비디아의 고성능 GPU '지포스 RTX 5080'을 탑재한다. 부스를 방문한 관람객은 최상의 시연 환경에서 신작을 즐길 수 있다.

넷마블은 신작 4종을 공개한다. 오픈월드 액션 역할수행게임(RPG) '일곱 개의 대죄: 오리진'과 모바일 수집형 RPG '몬길: 스타 다이브', 3인칭 협동 액션 게임 '프로젝트 이블베인', 로그라이트 액션 RPG '나 혼자만 레벨업: 카르마' 등이다.

이중 '일곱 개의 대죄: 오리진'은 원작 만화 '일곱 개의 대죄' 세계관을 멀티버스 기반 오리지널 스토리로 풀어냈다. 내년 1월 28일 글로벌 출시 예정으로, 모바일과 PC, 콘솔 등 모든 플랫폼에서 만날 수 있다.

웹젠은 국내 게임 개발사 리트레일이 제작한 아포칼립스 세계관의 전략 디펜스 게임 '게이트 오브 게이츠'를 처음 공개한다. 자체 개발작 '테르비스'와 캐릭터 브랜드 '웹젠 프렌즈'를 연계한 이벤트도 펼친다.

이 외에 그라비티는 '라그나로크 3' 등 18종의 신작을, 데브시스터즈는 내년 3월 출시 예정인 '쿠키런: 오븐스메시'를 각각 선보인다. 네오위즈는 인디게임 '산나비 외전: 귀신 씌인 날'로 지스타에 참가한다.

해외 게임사 중에는 '스타크래프트', '디아블로' 등으로 유명한 블리자드가 12년 만에 지스타에 복귀해 '오버워치 2' 체험존을 운영한다. 일본 세가 아틀라스, 반다이 남코와 체코 워호스 스튜디오, 엔진 개발사 유니티 등도 벡스코 제2전시장에 부스를 마련한다.

지스타 게임 콘퍼런스 '지콘(G-CON)'에도 해외 연사들이 대거 포진해 있다. 일본 RPG의 창시자로 꼽히는 호리이 유지가 대표적이다. 호리이는 '드래곤 퀘스트' 시리즈의 스토리텔링과 캐릭터 제작의 원점, 진화 과정을 직접 들려준다.

이어지는 세션에서는 '클레르 옵스퀴르: 33원정대'의 수석 작가 제니퍼 스베드버그-옌, '디스코 엘리시움'의 크리에이티브 디렉터 로버트 쿠르비츠 등이 연사로 나선다. 아틀러스의 크리에이티브 듀오 하시노 카츠라와 소에지마 시게노리, '킹덤 컴: 딜리버런스 2'의 마틴 클리마 총괄 프로듀서 등도 무대에 오른다.

조직위는 "올해 지스타는 전시뿐만 아니라 대표 콘텐츠로 자리매김한 지콘, 지난해부터 규모를 크게 넓혀 콘텐츠 다변화와 산업 저변 확대에 기여한 '인디 쇼케이스 2.0: 갤럭시' 등을 통해 더욱 풍성한 볼거리와 참여 경험을 제공한다"며 "글로벌 게임 산업의 혁신과 성장을 함께 이끌고 게임이 가진 무한한 가능성과 미래 비전을 널리 알릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



