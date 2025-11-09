오세훈·명태균, 김건희 특검서 8시간 대질조사…여론조사 두고 진실공방

오세훈 서울시장과 명태균씨가 8일 민중기 특별검사팀에 출석해 8시간가량 대질조사를 받았다. 오 시장과 명씨는 여론조사 대납 의혹을 두고 진실 공방을 벌였다.

오세훈 서울시장이 8일 '여론조사비 대납 의혹'을 수사하는 민중기 특별검사팀의 사무실이 마련된 서울 KT광화문빌딩 웨스트에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

오 시장과 명씨는 8일 오전 8시59분께, 명씨는 9시14분께 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 위치한 특검 사무실에 차례로 출석했다. 대질신문은 오전 9시40분께 시작해 오후 6시께 종료됐다. 오 시장은 정치자금법 위반 혐의를 받는 피의자, 명씨는 참고인 신분이었다.

명씨는 대질조사를 마친 후 조서 열람을 앞두고 "오 시장은 증거자료가 나오면 말을 안 한다"며 "특검도 지금까지 많이 수사해서 정확한 정황 증거들을 다 가지고 있다"고 말했다. 명씨는 오후 8시46분께 조서 열람을 마치고 나와서 "강철원 전 서울시 정무부시장의 진술과 많은 부분이 일치했다"며 "기억이라는 게 조금씩 다를 수 있지만 김영선 전 국민의힘 의원이나 김한정씨에 대한 부분 진술은 상당히 일치했다"고 주장했다.

반면 오 시장은 오후 9시17분께 조사실에서 나와 "양쪽 주장이 평행선을 그리긴 했다"면서도 "말하는 정황이나 이런 걸 보면 특검의 공정한 판단을 기대할 수 있을 것 같다"고 말했다. 아울러 "대납이 있었냐 없었냐, 비공표 여론조사가 조작됐다는 부분에 대해 내가 오전에 들어가면서 (여론조사) 회원 수를 대폭 부풀렸다는 기사 인용했다. 그 부분도 똑같이 서로 주장했다"고 주장했다.

특검팀은 이날 대질신문에서 명씨의 진술에 신빙성을 더하는 정황을 제시한 것으로 알려졌다. 명씨는 오 시장이 보궐선거 당시 전화를 걸어 '여론조사 비용을 직접 줄 수 없어 김씨에게 빌리러 간다'는 취지로 말했고 이와 관련된 통화 당일 김씨의 행적을 제시한 것으로 전해졌다. 특검팀은 이날 조사를 기반으로 여론조사 수수·비용 대납 정황의 인지 여부와 여론조사의 대가성 등을 판단할 것으로 예상된다.

오 시장은 2021년 4월 서울시장 보궐선거 당시 명씨로부터 미래한국연구소의 미공표 여론조사를 13차례 제공받았다는 혐의를 받고 있다. 또한 오 시장의 후원자로 알려진 김한정씨가 미래한국연구소의 실무자였던 강혜경씨 계좌로 3300만원 상당을 대납했다는 의혹도 제기됐다.





공병선 기자



