[내일날씨]전국 대부분 비…낮 최고 22도 따뜻

일요일인 9일은 전국 대부분 지역에서 비가 내리겠다. 기온은 22도까지 오르는 곳이 있어 대체로 포근할 것으로 전망된다.

기상청에 따르면 예상 강수량은 강원 영서 5㎜, 경북 북부 동해안·북동 산지 5∼10㎜, 서울·인천·경기 5㎜, 부산·울산 5㎜ 수준이며 울릉도·독도 5∼10㎜, 제주도는 경남남해안은 10∼40㎜ 제주도는 10∼60㎜ 비가 예보됐다.

주요 도시 예상 최저 기온은 ▲서울 11도 ▲인천 11도 ▲춘천 8도 ▲강릉 11도 ▲대전 10도 ▲대구 12도 ▲전주 12도 ▲광주 13 ▲포항 14도 ▲부산 15도 ▲여수 15도 ▲제주 18도 ▲울릉도·독도 13도 등으로 예보됐다.

최고 기온은 ▲서울 16도 ▲인천 15도 ▲춘천 17도 ▲강릉 19도 ▲대전 18도 ▲대구 19도 ▲전주 19도 ▲광주 19도 ▲포항 20도 ▲부산 22도 ▲여수 20도 ▲제주 20도 ▲울릉도·독도 18도 등이다.

파고는 동해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5ｍ, 서해 0.5∼2.0ｍ, 남해 1.0∼2.5ｍ로 예측된다.

미세먼지 농도는 전국에서 '좋음'~'보통' 수준을 유지할 전망이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>