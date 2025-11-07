본문 바로가기
"라부부 키링 1만6000원? 비싸도 누군가는 사" 팝마트 초대형 생방사고

김진선기자

입력2025.11.07 15:44

팝마트 "두 직원 해고하진 않을 것"

'라부부'로 인기를 끈 중국 아트토이 기업 팝마트에서 진행한 라이브 방송 중 사고가 발생해 논란이 일었다.


7일 중국 시나경제에 따르면 팝마트 직원들은 이날 라이브 방송이 시작된 것을 모른 채 이야기를 나누는 방송 사고를 냈다. 영상 속 한 직원은 "이 키링이 79위안(1만6000원)이면 비싸지 않냐"라고 말했고, 다른 직원은 "괜찮다. 어차피 누군가는 산다"라고 답했다.

중국 팝마트에서 라이브방송 중 사고를 냈다. 웨이보.

중국 팝마트에서 라이브방송 중 사고를 냈다. 웨이보.

팝마트에서 내놓은 79위안 키링. 웨이보.

팝마트에서 내놓은 79위안 키링. 웨이보.

해당 영상은 중국 사회관계망서비스(SNS)에서 인기를 끌었고 누리꾼들은 "두 사람이 해고됐다" "관련 부서 사람들 모두 책임을 면치 못할 것" 등 반응을 보였다. 이에 팝마트 측은 "방송 사고가 난 것과 관련해 조처를 하고는 있지만 방송 사고를 낸 두 사람을 해고하진 않을 것"이라고 입장을 냈다.

팝마트. 로이터연합뉴스.

팝마트. 로이터연합뉴스.

팝마트가 홍콩 증권 거래서를 통해 발표한 사업 현황 보고서에 따르면 팝마트 올해 3분기 전체 매출은 전년 대비 250% 증가했다. 중국 매출은 전년 대비 185%, 해외 매출은 전년 대비 365% 급증했다. 이 중에서 북미·유럽 시장에서 매출 성장이 두드러졌다. 올해 반기 매출은 138억 8000만 위안(약 2조 8372억원)으로 전년 대비 204% 증가했고, 조정 순이익은 47억 1000만 위안(약 9627억 7110만원)으로 전년 대비 362% 증가했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr
