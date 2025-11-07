"AI 기술로 차세대 소재 확보"…현대차, 英 AI 스타트업과 협력

6일 英 커스프AI 본사에서 협약 체결

AI로 다양한 신소재 발굴

현대자동차그룹이 모빌리티 솔루션 혁신을 위한 소재 개발을 위해 영국 인공지능(AI) 스타트업 커스프AI(CuspAI)와 협력한다.

현대차그룹은 6일(현지시각) 영국 케임브리지에 위치한 커스프AI 본사에서 커스프AI와 소재 AI 협력을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 이날 행사에는 박철 현대차그룹 신사업전략실장, 채드 에드워즈 커스프AI CEO, 맥스 웰링 커스프AI CTO 등 양사 임직원이 참석했다.

커스프AI는 첨단 생성형 AI, 딥러닝, 분자 시뮬레이션 등을 활용해 소재 개발 프로세스를 간소화하는 동시에 목적에 맞는 최적화된 재료를 빠르게 찾는 것을 목표로 하는 영국 케임브리지에 위치한 스타트업이다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 265,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 269,000 2025.11.07 개장전(20분지연) 관련기사 현대차·기아 '2025 레드닷 어워드' 14관왕 달성현대차, 임직원 참여형 안전문화 행사 'H-안전투게더' 개최美 인력 확보 팔걷은 현대차…조지아주 전기차 교육센터 개관 전 종목 시세 보기 close 그룹은 이번 파트너십 체결을 통해 소재의 효율성, 내구성, 안정성 등을 높이고 다양한 신소재를 발굴함으로써 모빌리티 솔루션을 혁신하는 것을 목표로 한다.

특히 최근 다양한 산업에서 '과학을 위한 AI'라는 새로운 연구 패러다임이 대두되고 있는 만큼, 현대차그룹은 이번 파트너십을 통해 AI 기술 역량을 강화해 연구·개발 성과를 높인다는 구상이다.

박 실장은 "현대차그룹은 미래 모빌리티 솔루션의 중요한 축인 소재 혁신을 위해 다각도로 노력하고 있다"며 "이번 파트너십을 통해 기존 방식으로 해결이 어려웠던 과학적 과제를 해결하고 차세대 소재를 확보함으로써 모빌리티 경쟁력을 강화할 것"이라고 밝혔다.

에드워즈 CEO는 "차세대 소재는 지속 가능한 미래로 가는 유일한 길"이라며 "세계 최고 수준의 제조 전문성을 갖춘 현대차그룹과의 파트너십으로 그 미래를 더 빠르게 구축할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

(사진 왼쪽부터) 커스프AI 채드 에드워즈(Chad Edwards) CEO와 현대자동차그룹 박철 신사업전략실장이 파트너십 체결 후 기념촬영을 하는 모습. 현대차그룹 제공 AD 원본보기 아이콘





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>