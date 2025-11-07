본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

자동차

"AI 기술로 차세대 소재 확보"…현대차, 英 AI 스타트업과 협력

우수연기자

입력2025.11.07 08:47

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

6일 英 커스프AI 본사에서 협약 체결
AI로 다양한 신소재 발굴

현대자동차그룹이 모빌리티 솔루션 혁신을 위한 소재 개발을 위해 영국 인공지능(AI) 스타트업 커스프AI(CuspAI)와 협력한다.


현대차그룹은 6일(현지시각) 영국 케임브리지에 위치한 커스프AI 본사에서 커스프AI와 소재 AI 협력을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 이날 행사에는 박철 현대차그룹 신사업전략실장, 채드 에드워즈 커스프AI CEO, 맥스 웰링 커스프AI CTO 등 양사 임직원이 참석했다.

커스프AI는 첨단 생성형 AI, 딥러닝, 분자 시뮬레이션 등을 활용해 소재 개발 프로세스를 간소화하는 동시에 목적에 맞는 최적화된 재료를 빠르게 찾는 것을 목표로 하는 영국 케임브리지에 위치한 스타트업이다.


현대차 그룹은 이번 파트너십 체결을 통해 소재의 효율성, 내구성, 안정성 등을 높이고 다양한 신소재를 발굴함으로써 모빌리티 솔루션을 혁신하는 것을 목표로 한다.


특히 최근 다양한 산업에서 '과학을 위한 AI'라는 새로운 연구 패러다임이 대두되고 있는 만큼, 현대차그룹은 이번 파트너십을 통해 AI 기술 역량을 강화해 연구·개발 성과를 높인다는 구상이다.

박 실장은 "현대차그룹은 미래 모빌리티 솔루션의 중요한 축인 소재 혁신을 위해 다각도로 노력하고 있다"며 "이번 파트너십을 통해 기존 방식으로 해결이 어려웠던 과학적 과제를 해결하고 차세대 소재를 확보함으로써 모빌리티 경쟁력을 강화할 것"이라고 밝혔다.


에드워즈 CEO는 "차세대 소재는 지속 가능한 미래로 가는 유일한 길"이라며 "세계 최고 수준의 제조 전문성을 갖춘 현대차그룹과의 파트너십으로 그 미래를 더 빠르게 구축할 수 있을 것"이라고 밝혔다.


(사진 왼쪽부터) 커스프AI 채드 에드워즈(Chad Edwards) CEO와 현대자동차그룹 박철 신사업전략실장이 파트너십 체결 후 기념촬영을 하는 모습. 현대차그룹 제공

(사진 왼쪽부터) 커스프AI 채드 에드워즈(Chad Edwards) CEO와 현대자동차그룹 박철 신사업전략실장이 파트너십 체결 후 기념촬영을 하는 모습. 현대차그룹 제공

AD
원본보기 아이콘




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억' 육박한 엽떡 "치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

'오픈런 맛집' 런던베이글뮤지엄의 추락

나초 포기하고 잡은 오타니 143ｍ 홈런공…경매 시작가격이 무려

류현진 광고료 1.8억 가로챈 전 에이전트…항소심서 집유로 감형

"내가 죽었다고?" 환자 수백명에 '애도 편지' 보낸 美 의료기관 '황당 실수'

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

서민대출 못갚고 나라에서 갚아주는 비율 급증…예산부족 우려도

새로운 이슈 보기