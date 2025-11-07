[클릭 e종목]"에이피알, 조정을 매수 기회로 활용"

DB증권은 7일 에이피알 에이피알 278470 | 코스피 증권정보 현재가 234,000 전일대비 27,500 등락률 -10.52% 거래량 2,241,648 전일가 261,500 2025.11.06 15:30 기준 관련기사 '1조 매출 청신호'…에이피알, 3분기 매출·영업이익 '쌍끌이' 호조HD현대마린솔루션·에이피알, MSCI 한국지수 편입…오리온 제외(종합)"코스피 대비 16% 초과 수익"… 올해 MSCI 막차 탑승 주인공은 전 종목 시세 보기 close 에 대해 조정을 매수 기회로 활용할 것을 당부했다.

에이피알은 올해 3분기에 연결 기준으로 매출액 3859억원, 영업이익 961억원을 기록했다. 지난해보다 각각 121.6%, 252.8% 늘어난 규모다.

허제나 DB증권 연구원은 "에이피알이 3분기에 시장 기대치에 부합하는 실적을 달성했다"며 "해외 매출이 역대 최대치를 경신했다"고 설명했다. 이어 "미국 매출은 전년 동기 대비 280% 늘었고 기타 지역 매출도 260% 증가했다"며 "프로모션을 확대하면서 광고선전비 비중이 전분기 대비 상승했음에도 영업이익률은 기대치를 웃돌았다"고 덧붙였다.

그는 "올해 4분기 성수기에 진입하며 미국 매출은 1800억원 이상 달성할 것으로 전망한다"며 "일본, 한국 등 연례 가장 큰 소비행사가 집중되는 분기로 역대 최대 분기 실적을 경신할 것"이라고 내다봤다.

허 연구원은 "미국은 얼타향 매출 증가를 기대한다"며 "올해 8월부터 1400개 전점에 입점했다"고 분석했다. 이어 "유럽도 성장 여력이 큰 지역"이라며 "올해 말부터 국가 및 채널을 동시에 확장할 계획"이라고 기대했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



