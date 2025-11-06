5일 서울 광화문광장에서 열린 '제9회 2025 서울시 문화원 엑스포'를 찾은 시민들이 서예쓰기 체험을 하고 있다.
[포토] 서예쓰기 체험
2025년 11월 06일(목)
5일 서울 광화문광장에서 열린 '제9회 2025 서울시 문화원 엑스포'를 찾은 시민들이 서예쓰기 체험을 하고 있다.
