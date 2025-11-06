KCGI 프리덤 TDF 2055·2060 출시

KCGI자산운용은 2030 세대를 위한 생애주기형펀드로 'TDF 2055'와 '2060'을 출시했다고 6일 밝혔다.

장기투자 기반의 노후자산 형성을 목표로 하며, 주식 비중 최대 80% 수준의 고성장형 포트폴리오를 구성해 투자 초기에 적극적인 자산 증식을 추구한다.

KCGI 프리덤 TDF 2055·2060 상품은 각각 2055년, 2060년을 은퇴 목표 시점으로 자산을 운용한다. 현재 20대와 30대 젊은 세대에게 적합한 장기형 투자상품이다.

KCGI자산운용은 국내 투자자들의 생애주기 특성과 투자성향을 반영해 자체적으로 개발한 'KCGI 글라이드패스(Glide Path)'를 신상품에 적용했다. 펀드 설정 초기에는 주식형 모펀드 비중을 약 77~78% 수준으로 구성하고 은퇴 시점이 다가올수록 단계적으로 주식형 비중을 33%까지 낮춘다. 채권형 비중은 67%까지 확대하는 구조다.

KCGI TDF 시리즈는 국내 주식뿐만 아니라 미국, 유럽, 아시아, 이머징마켓 등 해외 주요 지역 주식과 채권, 리츠(부동산)에 자산배분을 통해 변동 위험을 완화한다.

KCGI자산운용의 기존 프리덤 TDF 시리즈는 설정 이후 5년간의 누적 수익률이 업계 상위권을 유지하고 있다. 2020년 10월 출시한 KCGI 프리덤 TDF2030·2035 시리즈는 연평균 6~7%대의 안정적 성과를 기록하며 장기 투자 관점에서 높은 평가를 받고 있다.

KCGI자산운용 관계자는 "2055·2060 TDF는 단순하게 주식 비중이 높은 고위험 펀드가 아니다"라며 "생애주기에 맞춰 위험을 체계적으로

줄여가는 구조로 설계했다"고 설명했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>