본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

종목·공시

[클릭 e종목]"카카오뱅크, 이익 연결 고리 약화…투자의견·목표주가↓"

송화정기자

입력2025.11.06 08:04

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

투자의견 '매수'→'중립' 하향 조정
목표주가 기존 대비 8.9% 하향 조정

KB증권은 6일 카카오뱅크 에 대해 채널 경쟁력을 이익으로 연결하는 고리가 약화되고 있다고 보고 투자의견을 기존 '매수'에서 '중립'으로, 목표주가는 기존 2만8000원에서 2만5500원으로 각각 하향 조정했다.


강승건 KB증권 연구원은 "목표주가를 기존 대비 8.9% 하향 조정했다"면서 "목표주가 하향의 근거는 예상보다 부진한 올해 3분기 대출 성장과 정부의 가계대출 규제를 반영해 2025년, 2026년 대출 성장률 전망치를 6.6%, 7.0%로 각각 0.3%포인트, 0.1% 포인트 하향하고 예대율 악화에 따른 순이자마진(NIM) 전망치 하향 등을 반영해 2025년, 2026년 이익 전망치를 각각 1.7%, 6.4% 낮췄기 때문"이라고 설명했다. 이어 "투자의견을 낮추는 이유는 수신 중심의 성장 전략이 지속되며 예대율 하락에 따른 NIM 하락이 우려보다 큰 폭으로 진행되고 있고 확보된 수신을 통한 자금운용 수지 증가가 기대보다 낮은 수준으로 진행되고 있기 때문"이라고 덧붙였다.

카카오뱅크의 3분기 별도기준 순이익은 전년 동기 대비 10.3% 감소한 1114억원을 기록했다. 강 연구원은 "이는 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 5.1% 하회한 것으로 컨센서스를 하회한 이유는 비이자이익이 예상치를 하회했기 때문"이라고 분석했다.


3분기 원화대출은 1.0% 성장하고 NIM은 1.81%로 전분기 대비 11bp(1bp=0.01%포인트) 하락했다. "수신이 2조원 증가한 반면 여신은 4340억원 증가하며 예대율 하락의 영향과 저원가성 예금 중심으로 수신이 증가했지만 예대금리차(NIS) 역시 하락했기 때문"이라며 "비이자이익은 255억원으로 전분기 대비 37.4% 감소했다. 수수료손익은 비슷한 수준을 유지했지만 9월 시중금리 상승에 따른 평가손실 반영으로 기타비이자가 감소했기 때문"이라고 설명했다.


주가의 방향성 전환을 위해서는 신규 추진 사업의 의미있는 진행이 필요하다는 의견이다. 강 연구원은 "채널 경쟁력이 여전히 우수하다는 측면이 존재하지만 가맹점 수수료 인하, 규제로 인한 성장률 하락, 마진 하락 등 이익으로 연결되는 고리가 약화되고 있다는 점은 부담요인"이라며 "향후 인공지능(AI) 네이티브 뱅킹, 스테이블코인 등 신규 추진 사업의 의미있는 진행이 있어야 주가 측면에서도 방향성 전환이 가능할 것"이라고 말했다.

[클릭 e종목]"카카오뱅크, 이익 연결 고리 약화…투자의견·목표주가↓"
AD
원본보기 아이콘



송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'똘똘한 한 채'는 무슨, 이젠 못 사겠네…갭투자 막히자 서울 거래 '뚝' [부동산AtoZ] '똘똘한 한 채'는 무슨, 이젠 못 사겠네…갭투자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

로켓보다 빨랐다…단숨에 매출 13조 찍은 이곳

"엄마 우리 반에 나 말고도 태오가 세 명이나 있어"

"하반신 시신 37구 발견, 한국 위험해" 日서 가짜뉴스 퍼뜨린 유튜버 정체

한화 김승연 회장, 4300명에 '수능 선물'…21년째 임직원 가족 응원

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

조각투자 거래소 인가전 3파전…STO 시장 개막 초읽기

새로운 이슈 보기