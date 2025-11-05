본문 바로가기
청년 주도형 문학축제 … 2025년 순천대학로 축제 개최

호남취재본부 이경환기자

입력2025.11.05 18:12

낭만·열정 넘치는 청년문화 축제 기대

순천시는 오는 8일 순천대학교 앞 대학로에서 청년 활동가들이 기획하고 순천대·제일대·청암대 3개 대학과 청년공동체 및 외국인 유학생 등 다양한 청년들 참여하여 공동으로 만들어 가는 청년 주도형 2025년 순천대학로 축제를 개최한다고 밝혔다.


이번 축제는 청년들이 직접 기획하고 운영하는 이벤트 프로그램으로 구성돼 청년들의 활기 넘치는 에너지와 창의성이 대학로 곳곳에 우당탕탕 대소동으로 젊음을 만끽할 수 있도록 준비될 계획이다.

'낭만스테이지'에서는 다양한 국가 출신 유학생과 시민이 함께 참여하는 대학로 퍼레이드, 코스프레 콘테스트, 버스킹, DJ 파티 등 청춘의 열기를 담은 다채로운 공연이 펼쳐진다. 특히, 코스프레 콘테스트는 1등 30만원, 2등 20만원, 3등 10만원의 시상금이 주어져 청년들의 개성과 열정을 발휘하는 무대가 펼쳐질 것으로 기대된다.


특히 '청년 문화존'에서는 순천대학교 홍보부스와 제일대·청암대의 웹툰 작품 전시가 진행되며, 청년공동체 참여 부스와 청년정책 홍보 부스를 운영해 청년문화 교류 공간의 장을 형성한다.


이외에도 특색 있는 아이템을 판매하는 플리마켓과 간단한 핑거푸드 및 파전, 어묵 등을 판매하는 먹거리 부스도 운영된다.

시 관계자는 "이번 축제는 청년이 주도해 대학로를 활력 넘치는 청년문화 거리로 조성하기 위해 기획했다"며, "청년과 시민이 함께 어우러져 늦은 가을에 젊은이들의 끼를 발휘할 수 있는 순천대학로의 거리 축제로 발전되었으면 한다"고 밝혔다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

