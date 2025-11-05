본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

무안군, 제5회 YD페스티벌 오는 14일 개막

호남취재본부 정승현기자

입력2025.11.05 18:17

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

에일리·민경훈·국카스텐 등 초호화 라인업

제5회 무안 YD페스티벌 포스터. 무안군 제공

제5회 무안 YD페스티벌 포스터. 무안군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 무안군이 청년들의 열정과 꿈을 응원하는 젊음의 축제 '제5회 무안 YD페스티벌'을 오는 오는 14일부터 16일까지 남악중앙공원 일원에서 개최한다.


올해로 다섯 번째를 맞은 이번 축제는 청년들의 창의성과 도전정신을 응원하고 세대 간 소통을 확대하기 위한 자리로, 다채로운 공연과 체험 프로그램이 마련됐다.

축제의 시작을 알리는 개막식(14일)은 해병대 의장대와 군악대의 식전 공연으로 막을 올린 뒤, 에일리·민경훈·케이시가 출연하는 화려한 축하공연으로 열기를 더한다.


둘째 날(15일)에는 해병대 군악대, 스포츠 치어리더, 타악 퍼포먼스 팀, 대학생·청년단체 등 1,000여 명이 참여하는 거리 퍼레이드가 진행되며, 전국 댄스 경연대회와 머쉬베놈·호미들·뱅크투브라더스·레이디바운스·싸이버거 등 다양한 장르의 게스트 공연이 이어진다.


마지막 날(16일)에는 전국 밴드 경연대회와 함께 국카스텐·체리필터·엔분의일이 출연해 강렬한 락 공연으로 대미를 장식한다.

이외에도 ▲3X3 길거리 농구대회 ▲YD 불멍존 ▲청춘 버스킹 ▲디지털 체험존 ▲메이커스페이스 ▲청년플랫폼 프로그램 ▲해병대 마린챌린지 ▲4차 산업 체험관 ▲아케이드 오락존 등 청년 맞춤형 체험 콘텐츠가 풍성하게 준비됐다.


또한 ▲무안 농특산물 판매장 ▲남악상가 공동홍보관 ▲무안 군화인 국화 전시 등 지역 특색을 살린 전시·판매 코너도 운영되며, 흰색 상의와 청바지를 착용한 방문객에게 경품을 증정하는 '드레스코드 이벤트' 등 현장 참여형 행사도 진행된다.


김산 무안군수는 "YD페스티벌은 청년이 직접 기획하고 만들어가는 무안의 대표 축제로 자리 잡았다"며 "젊은 세대가 자유롭게 열정을 표출하고, 서로의 꿈을 응원하는 축제가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재테크 1위 뭐길래 주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

로켓보다 빨랐다…단숨에 매출 13조 찍은 이곳

"엄마 우리 반에 나 말고도 태오가 세 명이나 있어"

"하반신 시신 37구 발견, 한국 위험해" 日서 가짜뉴스 퍼뜨린 유튜버 정체

한화 김승연 회장, 4300명에 '수능 선물'…21년째 임직원 가족 응원

민주당·무슬림·인도계 맘다니 '트럼프 도시' 뉴욕을 접수하다

내년 예산안 두고 엇갈린 여야…"확장재정 필요" vs "부채증가 우려"

새로운 이슈 보기