무안군, 제5회 YD페스티벌 오는 14일 개막

에일리·민경훈·국카스텐 등 초호화 라인업

제5회 무안 YD페스티벌 포스터. 무안군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 무안군이 청년들의 열정과 꿈을 응원하는 젊음의 축제 '제5회 무안 YD페스티벌'을 오는 오는 14일부터 16일까지 남악중앙공원 일원에서 개최한다.

올해로 다섯 번째를 맞은 이번 축제는 청년들의 창의성과 도전정신을 응원하고 세대 간 소통을 확대하기 위한 자리로, 다채로운 공연과 체험 프로그램이 마련됐다.

축제의 시작을 알리는 개막식(14일)은 해병대 의장대와 군악대의 식전 공연으로 막을 올린 뒤, 에일리·민경훈·케이시가 출연하는 화려한 축하공연으로 열기를 더한다.

둘째 날(15일)에는 해병대 군악대, 스포츠 치어리더, 타악 퍼포먼스 팀, 대학생·청년단체 등 1,000여 명이 참여하는 거리 퍼레이드가 진행되며, 전국 댄스 경연대회와 머쉬베놈·호미들·뱅크투브라더스·레이디바운스·싸이버거 등 다양한 장르의 게스트 공연이 이어진다.

마지막 날(16일)에는 전국 밴드 경연대회와 함께 국카스텐·체리필터·엔분의일이 출연해 강렬한 락 공연으로 대미를 장식한다.

이외에도 ▲3X3 길거리 농구대회 ▲YD 불멍존 ▲청춘 버스킹 ▲디지털 체험존 ▲메이커스페이스 ▲청년플랫폼 프로그램 ▲해병대 마린챌린지 ▲4차 산업 체험관 ▲아케이드 오락존 등 청년 맞춤형 체험 콘텐츠가 풍성하게 준비됐다.

또한 ▲무안 농특산물 판매장 ▲남악상가 공동홍보관 ▲무안 군화인 국화 전시 등 지역 특색을 살린 전시·판매 코너도 운영되며, 흰색 상의와 청바지를 착용한 방문객에게 경품을 증정하는 '드레스코드 이벤트' 등 현장 참여형 행사도 진행된다.

김산 무안군수는 "YD페스티벌은 청년이 직접 기획하고 만들어가는 무안의 대표 축제로 자리 잡았다"며 "젊은 세대가 자유롭게 열정을 표출하고, 서로의 꿈을 응원하는 축제가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자



