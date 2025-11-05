본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

사건사고

'주가조작·공천개입·통일교 청탁' 김건희, 이르면 연내 선고…재판부 "11월 심리 마무리"

염다연기자

입력2025.11.05 15:18

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 26일 결심공판
통상 결심공판 이후 이르면 한 달 뒤 선고
김건희 "샤넬 가방 받아" 금품수수 첫 인정
건강상 이유로 청구한 보석 심문 기일은 미정

주가조작·공천개입·통일교 청탁 등 혐의로 구속기소된 김건희 여사에 대한 1심 재판이 이달 중 마무리될 전망이다. 통상 선고는 결심공판 이후 이르면 한 달 뒤 이뤄지는 만큼, 김 여사에 대한 선고도 12월 말에 나올 가능성이 제기된다.

도이치모터스 주가조작 혐의와 통일교 금품수수 의혹 등으로 구속기소된 김건희 여사의 첫 재판이 24일 오후에 열렸다. 김 여사가 법정에 들어와 변호사와 대화하고 있다. 2025. 9. 24. 사진공동취재단

도이치모터스 주가조작 혐의와 통일교 금품수수 의혹 등으로 구속기소된 김건희 여사의 첫 재판이 24일 오후에 열렸다. 김 여사가 법정에 들어와 변호사와 대화하고 있다. 2025. 9. 24. 사진공동취재단

AD
원본보기 아이콘

서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 수인성)는 5일 열린 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 기소된 김 여사의 6차 공판을 열었다. 재판부는 오는 14일 증인신문을 종결하고 26일 결심공판을 진행하겠다고 밝혔다.


김 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 지난 8월 29일 김 여사를 구속 상태로 재판에 넘겼다. 역대 영부인으로는 처음으로 구속기소 된 사례다. 김 여사는 ▲도이치모터스 주가조작 사건에서 전주(錢主)로 가담하고 ▲정치브로커 명태균씨의 여론조사 무상 제공을 받고 공천에 개입했으며 ▲건진법사 전성배씨를 통해 통일교 청탁 및 고가 목걸이 수수한 혐의 등을 받는다.

김 여사는 모든 혐의를 부인해왔으나, 이날 전씨를 통해 통일교 측으로부터 두 차례 샤넬 가방을 받은 사실을 처음으로 인정하고 사과했다. 다만 통일교 측의 청탁 대가는 아니라고 강조했다.


김 여사 측 변호인단은 5일 "김건희 여사는 공소사실 중 전씨로부터 두 차례 가방 선물을 받은 사실을 인정하고 있다"며 "공직자의 배우자로서보다 신중히 처신했어야 함에도 부적절한 처신으로 국민 여러분께 실망을 안겨드린 데 대해 깊이 반성하고 있다"고 밝혔다. 다만 그라프 목걸이 수수 사실은 부인했다.


또 특검팀이 기소한 혐의 중 하나인 '특정범죄 가중처벌법상 알선수재'가 성립되지 않는다고도 했다. 변호인단은 "특검팀은 김 여사가 금품 수수의 대가로 청탁을 받았다고 주장하나 청탁은 김 여사에게 전달되지 않았다"고 했다.

앞서 지난 3일 김 여사는 "어지럼증과 불안 증세 등이 악화해 적절한 치료가 필요하다"며 법원에 불구속 상태로 재판받게 해달라고 법원에 요청했으나, 아직 보석 심문 기일은 정해지지 않았다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재테크 1위 뭐길래 주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

로켓보다 빨랐다…단숨에 매출 13조 찍은 이곳

"엄마 우리 반에 나 말고도 태오가 세 명이나 있어"

"하반신 시신 37구 발견, 한국 위험해" 日서 가짜뉴스 퍼뜨린 유튜버 정체

한화 김승연 회장, 4300명에 '수능 선물'…21년째 임직원 가족 응원

민주당·무슬림·인도계 맘다니 '트럼프 도시' 뉴욕을 접수하다

최장 셧다운에 다급해진 트럼프 '000카드' 외쳤다

새로운 이슈 보기