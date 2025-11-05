목포 하이치과, 아동복지서비스 차량 지원

전남사회복지공동모금회와 목포 하이치과가 이동복지서비스 지원 차량 전달식을 진행했다. 전남사회복지공동모금회 제공 AD 원본보기 아이콘

전남사회복지공동모금회(이하 전남 사랑의열매)는 목포 하이치과와 이동복지서비스 지원 차량 전달식을 진행했다고 5일 밝혔다.

이번 전달식은 목포 하이치과가 전남 사랑의열매를 통해 차량 구입비 2,000만 원을 지정 기탁하면서 성사됐다. 복지 현장에서 도내 사회복지사들의 이동과 지원업무를 원활히 수행할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

행사에는 목포 하이치과 하정완 대표, 전남 사랑의열매 오세헌 모금팀장, 전남사회복지사협회 박은주 회장과 관계자가 참석했다.

목포 하이치과 하정완 대표는 전남 88호, 목포 16호 아너 소사이어티 회원으로 2006년 개원 이래 '하나님의 사랑, 이웃사랑 실천'이라는 슬로건 아래 지역사회 나눔활동을 지속해오고 있다.

목포 하이치과 하정완 대표는 "지역사회 나눔을 통해 사랑을 실천하는 데 있어 실질적 도움을 줄 수 있어 기쁘게 생각한다"며 "앞으로도 돌봄 이웃을 위해 지속적인 나눔을 이어가겠다"고 말했다.

전남 사랑의열매 오세헌 모금팀장은 "복지 현장의 어려움을 누구보다 잘 이해하고 먼저 손 내밀어 주신 하이치과 하정완 대표께 감사하다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 따뜻한 내일을 만들어 가는 데 앞장서겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>