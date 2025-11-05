본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

철도공단, 킨텍스서 '스마트 건설·안전·AI EXPO' 개최

대전=정일웅기자

입력2025.11.05 14:58

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국가철도공단은 5~7일 고양 킨텍스 제2 전시장에서 '2025 스마트건설·안전·AI 엑스포'를 연다고 5일 밝혔다.


이성해 철도공단 이사장(앞줄 왼쪽 다섯 번째)이 5일 ‘2025 스마트 건설·안전·AI EXPO’ 개막식을 마친 후 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 국가철도공단 제공

이성해 철도공단 이사장(앞줄 왼쪽 다섯 번째)이 5일 ‘2025 스마트 건설·안전·AI EXPO’ 개막식을 마친 후 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 국가철도공단 제공

AD
원본보기 아이콘

'인공지능(AI)과 함께 하는 스마트 건설, 더 안전한 미래로'를 주제로 열리는 이번 행사는 국토교통부 주최, 한국토지주택공사·한국도로공사·한국건설기술연구원 등 7개 기관이 공동 주관으로 진행한다.

철도공단은 행사 총괄·주관 기관으로 현장에 '건설 AI 특별관' 등 750여개 부스를 마련해 관람객이 AI 기술의 실제 적용 사례와 스마트 건설기술을 직접 체험할 수 있도록 돕는다.


또 철도 BIM AR 체험과 한국형 열차제어시스템(KTCS), AT 기능형 상분리 스코트변압기 등 철도 분야 스마트 기술 전시를 통해 관람객과 소통하는 자리를 마련한다.


이성해 철도공단 이사장은 "이번 행사는 AI와 안전을 중심으로 건설 산업의 체질을 근본적으로 바꾸는 전환점이 될 것"이라며 "철도공단은 철도 분야 스마트 건설기술 고도화로 안전하고 지속가능한 인프라를 건설하는 데 앞장서겠다"고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재테크 1위 뭐길래 주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

로켓보다 빨랐다…단숨에 매출 13조 찍은 이곳

"엄마 우리 반에 나 말고도 태오가 세 명이나 있어"

"하반신 시신 37구 발견, 한국 위험해" 日서 가짜뉴스 퍼뜨린 유튜버 정체

한화 김승연 회장, 4300명에 '수능 선물'…21년째 임직원 가족 응원

민주당·무슬림·인도계 맘다니 '트럼프 도시' 뉴욕을 접수하다

최장 셧다운에 다급해진 트럼프 '000카드' 외쳤다

새로운 이슈 보기