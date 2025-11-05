본문 바로가기
지역

경남농협, 거제서 수확기 농촌일손돕기 실시

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.05 14:26

경남농협은 5일 거제시 사등면 청곡리 일원의 농가를 방문해 수확기 일손 부족으로 어려움을 겪고 있는 농가를 지원했다.

경남농협, 수확기 농촌일손돕기 실시.

이번 농촌일손돕기에는 무학, 몽고식품, 거제해양관광개발공사, NH농협거제시지부 및 관내농협 임직원, 고주모 거제시지회 등 100여명이 함께 참여해 유자 수확 작업을 중심으로 농가 지원 활동을 펼쳤다.


참여자들은 현장에서 함께 구슬땀을 흘리며 농작업을 돕는 한편, 우리 농업·농촌의 소중함을 다시 한번 느낄 수 있는 뜻깊은 시간을 가졌다.

류길년 경남농협 본부장은 "농촌의 인력 부족 문제가 점점 심화되는 구조적 상황 속에서, 이번 일손 돕기가 어려움을 겪고 있는 농가에 작은 보탬이 되었으면 한다"며 "경남농협은 앞으로도 다양한 기업체와 협력을 통해 지속적인 농촌봉사활동에 앞장서겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
