'보성녹차' 2025 APEC 한중 정상회담 국빈 만찬 올라

왕에게 진상되던 보성녹차, 이제 세계 정상의 차(茶)로

'보성녹차' 유일 지명 표기 대한민국 녹차수도 위상 알려

전남 보성군(군수 김철우)은 지역 특산품 '보성녹차'가 지난 1일 경북 경주에서 열린 2025 APEC(아시아태평양경제협력체) 한중 정상회담 만찬에서 후식으로 제공돼 세계 각국의 주목을 받았다고 밝혔다.

만찬에서는 중국 시진핑 국가주석과 한-중 수교 33주년을 기념해 한국의 삼색 매작과와 삼색 과일이 제공됐고, 이어 '보성녹차'가 중국 전통 디저트인 지마구와 함께 제공돼 만찬의 마무리를 더욱 품격 있게 장식했다.

보성 평지 다원 전경. 보성군 제공 AD 원본보기 아이콘

특히, 이날 식단에서 '보성녹차'는 유일하게 지명(地名)이 표기된 지역 브랜드로, '녹차 수도 보성'의 이름이 세계 정상들의 식탁에 오르며 글로벌 명차(名茶)로서의 상징이 됐다.

'보성녹차'는 농산물 지리적표시 제1호로 등록돼 있으며, 지하 암반층 위에 쌓인 비옥한 토양과 잦은 안개 등 천혜의 자연환경 속에서 재배되고 있다.

또한, 항암효과ㆍ피부 보습ㆍ노화 방지 등 다양한 유효 효능이 알려져 있으며, 친환경 인증을 통한 엄격한 품질관리를 통해 그 명성을 유지하고 있다.

역사적으로도 보성은 동국여지승람에 차(茶) 재배지로 기록될 만큼 대한민국 전통 차 자생지로 자리매김해 왔으며, 과거 왕실에 진상되던 명차로서의 명성 또한 오늘날까지 이어지고 있다.

김철우 보성군수는 "보성녹차가 세계적으로 인정받고 있는 만큼, 이번 APEC 정상회담을 통해 다시 한번 그 위상을 알릴 수 있어 매우 뜻깊다."라며 "앞으로도 보성녹차를 세계 무대에 알리고, 한국의 차 문화가 세계 시장에서 더욱 인정받을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 보성군은 지난달 31일 일본 시즈오카를 방문해 'K-TEA 보성말차' 산업의 고급화 및 세계화를 위한 벤치마킹을 진행했으며, 향후 보성말차 생산 지원을 강화해 글로벌 차 시장의 경쟁력을 높일 계획이다.





호남취재본부 오세일 기자 seil@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>