본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

[클릭 e종목]"대덕전자, 3분기 영업익 기대 이상"

박형수기자

입력2025.11.05 07:24

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대신증권은 5일 대덕전자 에 대해 올 3분기 실적이 시장 기대치를 웃돌았다며 내년에도 성장을 지속할 것으로 내다봤다. 목표주가는 4만7000원으로 기존 대비 17.5% 상향 조정했다.


대덕전자는 올해 3분기에 매출액 2862억원, 영업이익 245억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 각각 23%, 165% 늘어난 규모다.

박강호 대신증권 연구원은 "영업이익은 시장 기대치 169억원을 웃돌았다"며 "메모리향 패키지 매출이 전분기 대비 24.2% 늘어나면서 전체 성장을 이끌었다"고 설명했다.


이어 "올해 3분기 호실적을 반영해 올해 매출 1조399억원을 달성할 것으로 추정한다"며 "내년에는 매출액 1조1987억원을 기록할 것"이라고 덧붙였다.


그는 "플립칩 볼그리드 어레이(FC-BGA) 부문에서 가동률이 빠르게 개선되고 있다"며 "내년 1분기에 손익분기점을 달성할 것"이라고 분석했다. 아울러 "삼성전자가 테슬라 자율주행 AI5, AI6 반도체를 수주하면서 추가 매출을 예상한다"고 강조했다.

[클릭 e종목]"대덕전자, 3분기 영업익 기대 이상"
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"4일째 사들이네"…코스피 팔아치우던 외인, 어디 갔나 봤더니 "4일째 사들이네"…코스피 팔아치우던 외인, 어디 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

애들이랑 챗GPT 계정 공유 못 하겠네… 성인용 '에로 모드' 켠다는 올트먼

트럼프·시진핑 들어온 김해공항, APEC 성공의 출발점

"최대 30% 싸다"…수백 평에 영양제 쌓아놓고 셀프 계산, 약국가 '술렁'

"성차별" vs "단순 호칭" 中 승무원 채용 공고 '이모' 논란

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

'막차 패닉바잉' 진짜였네…30代 서울 아파트 매수 비중, 4년만에 최고

새로운 이슈 보기