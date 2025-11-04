[포토] 이동수 1차장과 대화하는 이종석 국정원장

이종석 국가정보원장과 이동수 1차장이 4일 서울 서초구 국가정보원에서 열린 2025년도 국정감사에 앞서 대화하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>