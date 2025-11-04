[오늘의 신상]괌 여행 추억이 담긴 음식 한국 편의점 등판

GS25, 괌정부관광청·네이버페이 3자 제휴괌 인기메뉴 착안 간편식 4종 출시

콜라보 상품 구매 시 괌 여행권 증정 이벤트

해외여행 수요가 증가하는 흐름 속에서 유통·관광·결제 플랫폼을 아우르는 전략적 파트너십을 구축하고 차별화된 상품과 마케팅을 선보인다는 목적이다.

GS25가 출시한 괌 콜라보 간편식 4종 이미지. GS리테일 제공

먼저 GS25는 5일 괌 현지 대표 메뉴를 모티브로 한 괌 콜라보 간편식 4종을 출시한다. 괌 현지의 맛과 감성을 그대로 담아낸 것이 특징으로, 집에서도 괌의 이국적인 분위기를 느낄 수 있도록 기획됐다.

'큐브스테이크볶음밥'은 괌 인기 관광지 차모로 야시장 BBQ플래터를 콘셉트로 개발됐다. '레드라이스치킨김밥'은 괌 차모로족 전통 음식인 '레드라이스' 스타일 밥에 무·당근피클과 케이준 치킨을 더해 풍미를 살렸다. 이외에도 '스팸참치마요 주먹밥'은 괌 현지에서 인기 있는 '무스비'를 주먹밥 형태로 구현했다. '코코넛망고샌드위치'는 부드러운 식빵 속 크림과 함께 망고 과육과 코코넛으로 만든 코코팜을 듬뿍 넣어 식감까지 살린 디저트형 샌드위치다.

고객 참여 이벤트도 마련했다. 5일부터 오는 30일까지 괌 콜라보 상품을 구매하고 GS ALL 멤버십을 적립하면 '우리동네GS' 앱 이벤트 페이지에 스탬프가 생성된다. 스탬프 3개를 모은 고객은 자동으로 경품 응모가 가능하며 ▲1등 괌 숙박+항공권(1명) ▲2등 괌 항공권(5명) ▲3등 괌 인기 호텔 숙박권(7명) ▲4등 GS Pay 3000원 할인쿠폰(4000명)이 제공된다.

선불카드 'Npay 머니카드'로 괌 콜라보 상품 결제 시 결제 금액의 50%를 포인트로 페이백 받을 수 있다.

인천국제공항 내 GS25 점포에서는 3사가 공동 기획한 '뷰티 트래블 키트'를 선보인다. 여행 시 꼭 필요한 클렌저, 토너, 앰플, 크림 등 주요 스킨케어 아이템을 소용량으로 구성한 휴대용 뷰티 세트로 뷰티 트래블 키트 구매 시에도 괌 경품 이벤트 응모가 가능하다.

최승우 GS리테일 금융제휴파트 매니저는 "이번 협업은 편의점, 관광청과 간편결제사가 함께하는 새로운 형태의 융합형 마케팅 모델"이라며 "고객에게는 실질적인 혜택을 제공하고 해외 관광 수요 흡수와 간편결제 활성화라는 두 가지 효과를 기대하고 있다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



