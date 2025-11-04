"셧다운 장기화에 하늘길 막힌다"…美 항공운항 마비 위기

교통부 "안전 우려 때 공역 폐쇄도 검토"

관제사 무급근무·결근 속출…대혼란 우려

미국 연방정부의 셧다운이 한 달 넘게 이어지며 항공 운항 시스템이 사실상 마비될 위기에 놓였다. 인력난에 시달리는 항공관제사들이 무급 상태로 근무를 이어가자 전국 공항에서 항공편 지연과 취소가 잇따르고 있다.

워싱턴 D.C. 덜레스공항에서 여행객들이 이동하고 있는 모습. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

숀 더피 미국 교통부 장관은 3일(현지시간) CNBC 인터뷰에서 "만약 안전하지 않다고 판단되면 모든 공역(air space)을 닫을 것"이라며 "사람들의 (항공편을 통한) 이동을 허용하지 않을 것"이라고 밝혔다. 그는 "아직 그 수준은 아니지만 현재 상당한 지연이 빚어지고 있다"며 "리스크가 현저히 커졌다"고 덧붙였다.

미국은 주요 도시가 동서남북으로 광범위하게 분포해 있어 국내 이동에도 항공편 의존도가 높다. 이에 따라 항공 시스템이 정지할 경우 전국적인 교통 대혼란이 불가피하다는 우려가 커지고 있다.

현재 근무 중인 항공관제사 1만3000여 명은 필수 근무 인력으로 분류돼 급여 없이 일하고 있다. 연방항공청(FAA)에 따르면 목표 인력보다 약 3500명이나 부족한 상황이다. 이들은 초과근무와 주 6일 근무로 버티고 있지만 피로 누적으로 결근과 휴가가 잦아지고 있다.

실제 지난달 31일 하루 동안 전국적으로 6200편이 지연되고 500편이 취소됐다. 더피 장관은 "그중 65%가 관제사 결근 때문이었다"고 밝혔다. 이후 주말인 1일과 2일에도 각각 4600편, 5800편이 지연되는 등 혼란은 이어졌다.

더피 장관은 "휴가를 낸 관제사들을 해고할 계획은 없다"며 "모두 조속히 복귀해 달라고 요청하고 있다"고 말했다.

델타·유나이티드·사우스웨스트·아메리칸 등 주요 항공사와 전미항공관제사협회는 의회에 셧다운 종료를 위한 임시예산안 처리를 촉구하고 있다.

스콧 커비 유나이티드항공 CEO는 로이터통신에 "여행객 수요가 몰리는 11월 말 추수감사절 연휴를 앞두고 항공편 예약과 운항에 심각한 차질이 우려된다"고 말했다.





박은서 인턴기자



