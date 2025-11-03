김동근 시장 "기업 유치·과감한 지원책으로 도시 경쟁력 높일 것"

김동근 시장, 2026년 업무계획 보고회 주재

2026년 시정 비전 실현 위한 핵심 전략 점검

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 10월 20일부터 11월 3일까지 '2026년 주요업무계획 보고회'를 진행하며 내년도 시정 운영 방향과 핵심 전략을 점검했다.

김동근 의정부시장(왼쪽)이 '2026년 주요업무계획 보고회'를 진행하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 보고회는 그동안 시정 운영 성과를 토대로 행정 전반의 추진 전략을 점검하고, 변화하는 행정환경에 선제적으로 대응하기 위한 중점 과제를 논의하기 위해 마련했다.

보고회에서는 부서별 2026년 추진 예정인 핵심 사업과 정책과제를 공유하고, 시민이 체감할 수 있는 성과 창출 방안에 대해 심도 있게 논의했다.

특히 기업 유치와 지역경제 활성화, 시민의 생활 전반에 영향을 미치는 도시 인프라 조성 등 실질적인 시정 현안들을 중점적으로 다뤘다.

김동근 시장은 "의정부의 도시 경쟁력 강화를 위해서는 기업이 찾아오고 머물 수 있는 환경을 조성하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "기업 유치와 지역경제 활성화를 위한 실질적이고 과감한 지원책을 마련하는 한편, 보행자 중심의 걷고 싶은 거리 조성, 시민레저스포츠타운 등 열린 생활체육 공간 확충, 버스 노선 재정비와 교통 체계·주차장 이용 효율 개선을 통해 시민이 더 편리하고 쾌적하게 누릴 수 있는 살기 좋은 도시로 나아가야 한다"고 말했다.

시는 이번 보고회에서 논의된 과제를 토대로 시민 중심의 정책 추진체계를 정비하고, 실질적인 성과 창출을 위한 협업 행정을 강화해 나갈 예정이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>