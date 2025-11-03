본문 바로가기
국립한밭대 최종인 교수 저서 '기술경영', 올해 세종도서 선정

대전=정일웅기자

입력2025.11.03 16:20

언론사 홈 구독
국립한밭대는 융합경영학과 최종인 교수의 저서 '기술경영'이 한국출판문화산업진흥원(출판진흥원)의 '2025년 세종도서 지원 사업 학술부문'에 선정됐다고 3일 밝혔다.


최종인 교수. 국립한밭대 제공

문화체육관광부와 출판진흥원은 세종도서 지원 사업을 통해 학술 및 교양도서 중 가치가 높다고 판단되는 도서를 해마다 선정한다. 선정된 도서는 전국 공공도서관과 해외문화원 등지에 보급된다.

최 교수의 저서 '기술경영'은 기업가, 연구원 및 관리자가 고민하는 가치 창출 및 활용, 기술과 경영의 통합문제를 길라잡이 하는 내용을 담았다.


이 책자는 인공지능(AI) 시대에 독특한 아이디어(I)를 찾기 위해 고객의 충족되지 않은 욕구(N)를 다양하게 파악하고 이를 구현할 지식, 기술 등 역량(C)을 통합한 고유모델인 잉크(INC) 모형과 사례도 제시한다.


한편 최 교수는 지난 25년간 코스닥 벤처기업의 사외이사 또는 감사 등 임원 활동을 해온 경험과 이노폴리스벤처협회 정책연구소장, 정부출연연구소 평가위원, 국가과학기술자문회의 전문위원, 한밭대 기술지주사 대표, 기획처장 및 산학협력부총장, 혁신클러스터학회, 인사관리학과, 인적자원관리학회 회장 등을 역임하면서 현장의 다양한 이슈들을 경험했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
언론사 홈 구독
