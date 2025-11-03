국립한밭대 최종인 교수 저서 '기술경영', 올해 세종도서 선정

국립한밭대는 융합경영학과 최종인 교수의 저서 '기술경영'이 한국출판문화산업진흥원(출판진흥원)의 '2025년 세종도서 지원 사업 학술부문'에 선정됐다고 3일 밝혔다.

최종인 교수. 국립한밭대 제공 AD 원본보기 아이콘

문화체육관광부와 출판진흥원은 세종도서 지원 사업을 통해 학술 및 교양도서 중 가치가 높다고 판단되는 도서를 해마다 선정한다. 선정된 도서는 전국 공공도서관과 해외문화원 등지에 보급된다.

최 교수의 저서 '기술경영'은 기업가, 연구원 및 관리자가 고민하는 가치 창출 및 활용, 기술과 경영의 통합문제를 길라잡이 하는 내용을 담았다.

이 책자는 인공지능(AI) 시대에 독특한 아이디어(I)를 찾기 위해 고객의 충족되지 않은 욕구(N)를 다양하게 파악하고 이를 구현할 지식, 기술 등 역량(C)을 통합한 고유모델인 잉크(INC) 모형과 사례도 제시한다.

한편 최 교수는 지난 25년간 코스닥 벤처기업의 사외이사 또는 감사 등 임원 활동을 해온 경험과 이노폴리스벤처협회 정책연구소장, 정부출연연구소 평가위원, 국가과학기술자문회의 전문위원, 한밭대 기술지주사 대표, 기획처장 및 산학협력부총장, 혁신클러스터학회, 인사관리학과, 인적자원관리학회 회장 등을 역임하면서 현장의 다양한 이슈들을 경험했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



