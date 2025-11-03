선문대, '2025 일본 취업박람회' 성황…글로벌 취업문 활짝



일본 11개 기업 참여…현장 면접·채용 상담 통해 학생들 해외 취업 발판 마련



선문대학교가 일본 취업을 희망하는 국내외 대학생들을 위해 마련한 '2025 일본 취업박람회'가 높은 열기 속에 마무리됐다.

일본 11개 기업이 참여해 현장 면접과 채용 상담을 진행했으며, 학생들은 일본 취업 기회를 직접 체험하며 글로벌 진출의 가능성을 확인했다.

3일 선문대에 따르면 이번 박람회는 지난 1일 선문대 본관 6층 국제회의실과 1층 코나킹 부스에서 열렸다.

일본 기업 취업에 관심 있는 학생들에게 실질적인 정보와 채용 기회를 제공하고, 한·일 간 취업 네트워크를 강화하기 위해 마련됐다.

로즈우드 미야코지마, ㈜트리드, ㈜Aidea Lab, ㈜에스세미나, ㈜글로벌터치코리아 등 총 11개 일본 기업이 참여해 서비스·IT·교육·관광·부동산·컨설팅 등 다양한 분야의 상담과 면접을 진행했다. 일부 기업은 현장 채용 절차를 병행하며 뜨거운 반응을 얻었다.

이번 행사에는 선문대 재학생뿐 아니라 타 대학 학생과 외국인 유학생 등 약 100여 명이 참석해 일본 취업에 대한 높은 관심을 보였다.

현장에서는 일본 근무 문화와 실무 정보를 직접 제공해 학생들의 실질적인 취업 준비를 도왔다.

문성제 총장은 "이번 박람회를 통해 학생들이 일본 기업과 직접 교류하며 글로벌 역량을 키울 수 있었다"며 "앞으로도 해외 기업과의 연계를 확대해 학생들의 세계무대 진출을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

한편 선문대는 현재 58개국 3300여 명의 외국인 유학생이 재학 중인 교육국제화역량 인증 우수대학으로, 해외 취업과 글로벌 인재 양성을 위한 다양한 국제 프로그램을 운영하고 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>