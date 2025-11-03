본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

선문대, '2025 일본 취업박람회' 성황…글로벌 취업문 활짝

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.11.03 16:18

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


일본 11개 기업 참여…현장 면접·채용 상담 통해 학생들 해외 취업 발판 마련

선문대, '2025 일본 취업박람회' 성황…글로벌 취업문 활짝
AD
원본보기 아이콘

선문대학교가 일본 취업을 희망하는 국내외 대학생들을 위해 마련한 '2025 일본 취업박람회'가 높은 열기 속에 마무리됐다.


일본 11개 기업이 참여해 현장 면접과 채용 상담을 진행했으며, 학생들은 일본 취업 기회를 직접 체험하며 글로벌 진출의 가능성을 확인했다.

3일 선문대에 따르면 이번 박람회는 지난 1일 선문대 본관 6층 국제회의실과 1층 코나킹 부스에서 열렸다.


일본 기업 취업에 관심 있는 학생들에게 실질적인 정보와 채용 기회를 제공하고, 한·일 간 취업 네트워크를 강화하기 위해 마련됐다.


로즈우드 미야코지마, ㈜트리드, ㈜Aidea Lab, ㈜에스세미나, ㈜글로벌터치코리아 등 총 11개 일본 기업이 참여해 서비스·IT·교육·관광·부동산·컨설팅 등 다양한 분야의 상담과 면접을 진행했다. 일부 기업은 현장 채용 절차를 병행하며 뜨거운 반응을 얻었다.

이번 행사에는 선문대 재학생뿐 아니라 타 대학 학생과 외국인 유학생 등 약 100여 명이 참석해 일본 취업에 대한 높은 관심을 보였다.


현장에서는 일본 근무 문화와 실무 정보를 직접 제공해 학생들의 실질적인 취업 준비를 도왔다.


문성제 총장은 "이번 박람회를 통해 학생들이 일본 기업과 직접 교류하며 글로벌 역량을 키울 수 있었다"며 "앞으로도 해외 기업과의 연계를 확대해 학생들의 세계무대 진출을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.


한편 선문대는 현재 58개국 3300여 명의 외국인 유학생이 재학 중인 교육국제화역량 인증 우수대학으로, 해외 취업과 글로벌 인재 양성을 위한 다양한 국제 프로그램을 운영하고 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] 강훈식 "대통령 재판은 당연히 중지…입법 필요하지 않아" [속보] 강훈식 "대통령 재판은 당연히 중지…입법 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

우유 한 잔…칼슘 보충에 '이것' 까지 싹 잡는다

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

다가오는 빼빼로데이…고르는 맛 쏠쏠, 특별함이 펑펑

170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

새로운 이슈 보기