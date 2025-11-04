'테슬라·명절 효과' 9월 온라인쇼핑 '역대 최대' [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①국가데이터처, 2025년 9월 온라인쇼핑 동향 발표

②트럼프 관세 직격탄, 美 연말선물 구입비 1人 19만원 추가 지출

③탈달러화 움직임 견제…트럼프, 달러 패권 강화 드라이브

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 3대 지수 혼조세 마감…AI 낙관론發 기술주 강세

○기술주 제외 종목은 부진한 흐름

○팔란티어·AMD 등 주요 기업 실적 발표 주목

TOP 3 NEWS

■ 9월 온라인쇼핑 23.8조 역대 최대…테슬라·명절 효과 견인 ○거래 증가율 9.0%…작년 2분기 이후 최대

○미국 해외 직접 판매액 역대 최대

○'K뷰티' 소비 증가 견인

■ 美 소비자 연말지갑 '비상'…"관세 여파에 쇼핑비 1인당 19만원↑" ○대출업체 렌딩트리, 현 관세율 작년 소비데이터에 적용 분석

○"전자제품·패션·식품 가격 줄줄이 인상…가계 부담 가중중"

○관세 전가로 쇼핑객 1인당 19만원 더 지출

■ 트럼프 행정부, 中 '탈달러' 맞서 달러화 확대 맞불 ○트럼프, 달러라이제이션 확대 방안 검토 중

○다른 국가들이 주요 통화로 달러 채택하도록 하는 방안

○국제통화지위 약화 위기 의식…아르헨·레바논 등 대상

그래픽 뉴스 : 예금금리 올리자…시중은행 예대금리차, 4개월 만에 축소

○9월 가계 예대금리차 1.46%P

○"예대금리차 확대 납득 안 돼" 당국 지적 한 달 만

○시장금리 오르자 은행들 일제히 예금금리 올려

돈이 되는 法

■ '슈퍼을'의 노예계약 주장 제동…전속계약 분쟁서 '계약 구속력' 강조하는 법원 ○법원, 연예인 전속계약 '합의 이행' 원칙 엄격 적용

○뉴진스·첸백시 모두 소속사 상대 전속계약 분쟁서 패소

○'슈퍼을'의 계약 위반 제동…엔터산업 계약 질서 재정립 신호

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025110315020419221

■ 보험사가 약관 설명 안 했어도 사고 원인 속였다면 보험사기 ○전동킥보드 사고 숨기고 '넘어져 다쳤다' 허위 청구 유죄 취지

○하급심 "보험사 설명 의무 위반" 무죄 → 대법 "기망행위 해당"

○"보험금 지급 사유 있어도 허위 청구는 사기"…파기환송

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025110315065950088

■ 트럼프 관세 적법한가, 11월 5일 美 연방대법원 심리 ○트럼프 상호관세 적법성, 11월 5일 美연방대법원 심리

○쟁점은 IEEPA 근거 관세권한 여부…1·2심은 '위법' 판단

○결과 따라 한미 무역합의·대미 수출산업에 파장 불가피

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025110315185204104

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.



오늘 핵심 일정

○국내

08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (10월)

코스닥 큐리오시스 청약, 예정공모가 1만8000원~2만2000원

코스닥 세나테크놀로지 청약, 확정공모가 5만6800원

○해외

00:00 미국 ISM 제조업구매자지수 (10월)

12:30 호주 금리결정 (11월)

21:00 브라질 산업생산 (MoM) (9월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 5℃( ▲ 4 ℃) ｜최고기온 : 16℃( ▲ 3 ℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 0%

○미세먼지 오전 보통｜오후 보통

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







