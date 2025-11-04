'테슬라·명절 효과' 9월 온라인쇼핑 '역대 최대' [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①국가데이터처, 2025년 9월 온라인쇼핑 동향 발표
②트럼프 관세 직격탄, 美 연말선물 구입비 1人 19만원 추가 지출
③탈달러화 움직임 견제…트럼프, 달러 패권 강화 드라이브
MARKET INDEX
○미 뉴욕증시 3대 지수 혼조세 마감…AI 낙관론發 기술주 강세
○기술주 제외 종목은 부진한 흐름
○팔란티어·AMD 등 주요 기업 실적 발표 주목
TOP 3 NEWS
■ 9월 온라인쇼핑 23.8조 역대 최대…테슬라·명절 효과 견인
○미국 해외 직접 판매액 역대 최대
○'K뷰티' 소비 증가 견인
■ 美 소비자 연말지갑 '비상'…"관세 여파에 쇼핑비 1인당 19만원↑"
○"전자제품·패션·식품 가격 줄줄이 인상…가계 부담 가중중"
○관세 전가로 쇼핑객 1인당 19만원 더 지출
■ 트럼프 행정부, 中 '탈달러' 맞서 달러화 확대 맞불
○다른 국가들이 주요 통화로 달러 채택하도록 하는 방안
○국제통화지위 약화 위기 의식…아르헨·레바논 등 대상
그래픽 뉴스 : 예금금리 올리자…시중은행 예대금리차, 4개월 만에 축소
○9월 가계 예대금리차 1.46%P
○"예대금리차 확대 납득 안 돼" 당국 지적 한 달 만
○시장금리 오르자 은행들 일제히 예금금리 올려
돈이 되는 法
■ '슈퍼을'의 노예계약 주장 제동…전속계약 분쟁서 '계약 구속력' 강조하는 법원
○뉴진스·첸백시 모두 소속사 상대 전속계약 분쟁서 패소
○'슈퍼을'의 계약 위반 제동…엔터산업 계약 질서 재정립 신호
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025110315020419221
■ 보험사가 약관 설명 안 했어도 사고 원인 속였다면 보험사기
○하급심 "보험사 설명 의무 위반" 무죄 → 대법 "기망행위 해당"
○"보험금 지급 사유 있어도 허위 청구는 사기"…파기환송
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025110315065950088
■ 트럼프 관세 적법한가, 11월 5일 美 연방대법원 심리
○쟁점은 IEEPA 근거 관세권한 여부…1·2심은 '위법' 판단
○결과 따라 한미 무역합의·대미 수출산업에 파장 불가피
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025110315185204104
※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.
오늘 핵심 일정
○국내
08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (10월)
코스닥 큐리오시스 청약, 예정공모가 1만8000원~2만2000원
코스닥 세나테크놀로지 청약, 확정공모가 5만6800원
○해외
00:00 미국 ISM 제조업구매자지수 (10월)
12:30 호주 금리결정 (11월)
21:00 브라질 산업생산 (MoM) (9월)
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 20%｜오후 0%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.
꼭 봐야할 주요뉴스"연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>