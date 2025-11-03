본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

IT·통합

현대로템 3분기 '최대 실적' 영업익 2777억원…전년比 102%↑

심성아기자

입력2025.11.03 15:46

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

분기 최대 실적

현대차그룹의 철도·방산·플랜트 계열사인 현대로템 이 올해 3분기 해외 수주 증가에 힘입어 분기 기준 최대 실적을 기록했다. 현대로템은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 2777억원으로 전년 동기보다 102.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 3일 공시했다.

경남 창원에 위치한 현대로템 공장에서 진행된 K2 전차 주행시험. 현대로템

경남 창원에 위치한 현대로템 공장에서 진행된 K2 전차 주행시험. 현대로템

AD
원본보기 아이콘

매출은 1조6196억원으로 지난해 동기 대비 48.1% 증가했다. 순이익은 1984억원으로 91.2% 늘었다. 매출, 영업이익, 순이익 모두 분기 기준 최대다.


현대로템 측은 "수출 물량 생산 증대에 따른 매출 및 이익 개선이 최대 실적으로 이어졌다"고 설명했다. 이에 따라 올해 3분기 기준 수주 잔고는 29조6088억원으로 30조원에 육박했다. 이는 지난 2분기 대비 36.8%(7조9720억원) 증가한 수치다.

특히 지난 8월 폴란드 군비청과의 K2 전차 2차 수출 계약(65억달러) 체결로 방산 부문 수주 잔고는 10조원을 돌파했다.


현대로템은 올해 3분기 차입금은 619억원, 현금성 자산은 6735억원을 기록해 '무차입 경영' 기조를 유지했다. 부채비율은 128%를 달성했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"하루 한 잔만 마셔도 혈당·혈압 싹 잡는다"… '이 음료'의 놀라운 비밀 "하루 한 잔만 마셔도 혈당·혈압 싹 잡는다"… '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

우유 한 잔…칼슘 보충에 '이것' 까지 싹 잡는다

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

다가오는 빼빼로데이…고르는 맛 쏠쏠, 특별함이 펑펑

170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

새로운 이슈 보기